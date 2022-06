Razer sfodera il nuovo gaming controller Kishi v2

Ascolta questo articolo

A due anni di distanza dal modello originario, il Kishi Junglecat, il brand Razer, celebre per il suo impegno nel gaming, ha annunciato il nuovo controller Razer Kishi v2, soggetto a diversi miglioramenti, disponibile in versione per Android e anche per iPhone.

Il nuovo controller Kishi v2 sostanzialmente ha due joypad laterali e un ponte estensibile sul quale va poggiato il telefono, in modo da ottenere una consolle portable in stile Nintendo Switch: il nuovo modello (92,2 x 180,7 x 33,9 mm, per 123 grammi), sempre con interfaccia USB Type-C e supporto alla ricarica pass-through per giocare nel mentre si ricarica il dispositivo inserito, migliora l’ergonomia delle impugnature e aggiorna leggermente la collocazione dei pulsanti.

In più, risolve diversi problemi di compatibilità, tal che è possibile usarlo anche con i Pixel attuali, passati e futuri e con i grossi calibri in stile Galaxy S22 Ultra (oltre che con i gaming phone fatti in casa noti come Razer Phone e Razer Phone 2).

Togliendo gli inserti in gomma, si possono usare anche i telefoni con dimensioni ancora maggiori, o semplicemente tenere incastrati quelli con la custodia di protezione montata, purché la stessa rientri in 3 mm di spessore. In tema di pulsanti, ora con microswitch meccanici e non più a membrana, figurano i grilletti L2/R2, i bumper L1/R1. il pad direzionale a croce (D), i due joystick analogici, e i quattro pulsanti d’azione ABXY.

Arrivano, però, due pulsanti multifunzione programmabili, ad esempio per lanciare le proprie macro o lo streaming (es. su Facebook o YouTube) e il pulsante Share (Condividi) che, come il nome tradisce, premuto, permette di catturare delle clip o degli screenshot del giocato, da condividere sui social o con gli amici. Arriva il supporto dell’app Razer Nexus, con avanzate funzionalità di personalizzazione e, tra le altre cose, la possibilità di aggiornare il firmware. Attualmente, l’acquisto del controller Razer Kishi v2 è possibile su Amazon, al prezzo ufficiale di 119.99 euro.