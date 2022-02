Galaxy S22 Series ufficiali i top gamma 2022 di Samsung

Nel corso di un singolare evento Galaxy Unpacked 2022 ispirato alla serie TV Bridgerton di Netflix, Samsung ha presentato il trio di top gamma Galaxy S22 che, assieme agli altri prodotti illustrati in corso d’evento, come ricorda il presidente di Samsung, TM Roh, guarda molto anche all’ambiente visto l’impiego di plastica oceanica (ricavata dalle reti da pesca abbandonate nell’oceano).

Il Galaxy S22 standard (146 x 70.6 x 7.6 mm, per 168 grammi, IP68, nei colori Phantom Black, Phantom White, Pink Gold e Green) ha un display Dynamic AMOLED diagonalizzato a 6.1 pollici, con 2340×1080 pixel (FullHD+, 425 PPI) di risoluzione, Super Smooth per il refresh rate adattivo da 10 a 120 Hz, 240 Hz di touch sampling in Game Mode, 1.300 nits di picco come luminosità, supporto all’HDR10+, Vision Booster, Eye Comfort Shield con AI, scanner biometrico a ultrasuoni sottostante (in tandem con il Samsung Knox Vault), e protezione Gorilla Glass Victus+. Nel foro, in alto al centro, è presente una selfiecamera risoluta a 10 megapixel (1/3.24’’, 25 mm, f/2.2, 80°, pixel grandi 1.22 micrometri, dual pixel autofocus). I frame laterali sono in Armor Aluminium (più resistente).

Sul retro, nella mascherina ancorata a sinistra, è inserita una tripla fotocamera, con uno ultragrandangolare (120 gradi) da 12 megapixel (f/2.2, dual pixel), uno principale da 50 megapixel (f/1.8, 85°, dual pixel, autofocus, stabilizzazione ottica, video Super HDR sino all’8K), e uno telescopico (zoom ottico 3x) da 10 megapixel (36°, f/2.4, stabilizzazione ottica,). Sul piano della funzionalità fotografiche, vanno menzionate, nella companion app delle fotocamere, l’applicazione dell’intelligenza artificiale di ultima generazione, il Nightography (sensore ingrandito del 23% e Adaptive Pixel per catturare più luce, ottenendo scatti luminosi anche con poca luce, ideale per la notte), l’Auto Framing (per i video, rilevamento sino a 10 persone nell’inquadratura, con la messa a fuoco calibrata su ciascuna di esse), la modalità Ritratto che via AI Stereo Depth Map ottiene più dettagli su animali e persone, e l’Expert RAW. Sul piano sonoro operano due speaker calibrati dalla controllata AKG, col beneficio del Dolby Atmos.

L’octacore Exynos 2200, realizzato da Samsung a 4 nanometri e abbinato alla GPU AMD RDNA 2 (sebbene in alcuni mercati sia di stanza Snapdragon 8 1a gen) sfrutta 8 GB di RAM (LPDDR5x) e, quanto a storage, 128 GB (879 euro) e 256 GB (929 euro). La batteria è da 3.700 mAh, con carica rapida cablata a 25W via USB-C 3.2 1a gen, wireless a 15w, e wireless powershare. Sul piano delle connettività, risultano presenti il Dual SIM, il 4 e 5G, il Wi-Fi ax/6E, l’NFC, e il Bluetooth 5.2.

Sempre nelle medesime colorazioni modello (IP68, nei colori Phantom Black, Phantom White, Pink Gold e Green) e con le medesime fotocamere dell’altro, il Galaxy S22 Plus, in ragione del display più grande, da 6.6 pollici, ma sempre risoluto a 2340×1080 pixel (FullHD+, 393 PPI), con 1.300 nits di luminosità massima, Super Smooth per il refresh rate adattivo (da 10 a 120 Hz), supporto all’HDR10+, scanner biometrico sottostante a ultrasuoni e protezione Gorilla Glass Victus+, ha dimensioni maggiorate (157.4 x 75.8 x 7.6 mm, per 196 grammi) che, però, consentono anche di inserire una più grande batteria, da 4.500 mAh, con carica cablata rapida da 45 watt, wireless da 15W e wireless powershare. A livello elaborativo, nel Galaxy S22 Plus è confermato il processore del Galaxy S22, in veste di Exynos 2200 coadiuvato da 8 GB di RAM, con la versione da 128 GB prezzata a 1.079 euro e quella da 256 GB listata a 1.129 euro.

Il più squadrato Galaxy S22 Ultra (163.3 x 77.9 x 8.9 mm per 229 grammi, IP68, nei colori Phantom White, Green, Burgundy e Phantom Black), che mutua dalla serie Note anche l’avallo della S-Pen (inclusa, alloggiata in apposito slot, con latenza calata del 70% rispetto al passato), punta su un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici, risoluto a 3080×1440 pixel (Edge QHD+, 500 PPI), con 1.750 nits di picco, HDR10+, un refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz (Super Smooth), 240 Hz di touch sampling in Game Mode, Eye Comfort Shield con AI, Vision Booster (autosetting della luminosità durante il giorno), scanner biometrico ultrasonico sottostante, e vetro Gorilla Glass Victus+.

La selfiecamera è da 40 megapixel (1/2.8″, f/2.2, 25 mm, 80°): sul retro, anche la tripla fotocamera, che affiora dalla scocca opaca, è migliorata, già a partire dall’apponimento – per fronteggiare abbagli e riflessi – della lente Super Clear Glass, contando anche un ingrandimento combinato Space Zoom fino a 100x, con un sensore ultragrandangolare (120°) da 12 (1/2.55″, 13 mm, f/2.2, 1.4 micrometri), uno principale da 108 megapixel (pixel da 2.4 micrometri, dual pixel autofocus, 1 / 1.33 “, f/1.8, 85°, stabilizzazione ottica, registrazione in Super HDR a 12 bit per i video sino all’8K), e due telefoto da 10 megapixel, di cui uno provvisto di zoom ottico 3x (1/3.52″, 112 mm, 36°, f/2.4, 1.12 micrometri) e uno accreditato di uno zoom ottico 10x (1/3.52″, 112 mm, 11°, f/4.9, 1.12 micrometri). In tema di feature fotografiche, risultano confermate il Nightography, l’Auto Framing, i miglioramenti via AI (in campi tra cui le foto al buio e la modalità ritratto), e l’app Expert RAW.

Anche in questo caso non vi sono novità sul piano elaborativo (Exynos 2200), col modello da 128 GB di storage e 8 GB di RAM venduto a 1.279 euro, quello da 256 GB di storage con 12 GB di RAM listato a 1.379 euro, quello da 512 GB con RAM da 12 GB venduto a 1.489 euro e, solo sullo store Samsung, quello da 1 TB di storage con 12 GB di RAM venduto a 1.689 euro. La batteria è da 5.000 mAh con carica rapida da 45w, wireless a 15W e wireless inversa.

In ambito software, i nuovi Galaxy S22 sono animati da Android 12 sotto l’interfaccia One UI 4.1, con la promessa di 4 anni di major update, la facoltà, grazie a Google, di usare in tempo reale la condivisione di Google Duo per compiti professionali o semplicemente per guardare insieme il contenuto della Gallery, e l’integrazione del Samsung Wallet (in stile Passbok di Apple).

In confezione non vi sarà il caricatore, ma il pin per estrarre la SIM, e un cavo USB-C – USB-C (oltre alla S-Pen per l’Ultra). In compenso, non mancheranno le classiche custodie da comprare a parte, tra cui quella trasparente in silicone, la Smart LED (con i LED che, a custodia chiusa, mostreranno le notifiche e alcune info di base), e la Ultra Clear View, che lascia scoperta una porzione del display (sempre per mostrare info di base e notifiche senza dover estrarre il telefono). Sempre tra le custodie gli utenti potranno disporre di quella corazzata secondo gli standard militari, capace di reggere a cadute da 1.5 metri, provvista anche di un cavalletto, e di una cover in silicone, con cinturino per consentire l’aggancio magari a uno zaino o alla cintura. Procedendo all’acquisto dal 9 Febbraio al 10 Marzo si avrà diritto alla supervalutazione del proprio usato, e si avranno in regalo sia gli auricolari Galaxy Buds Pro che (ma solo sullo store ufficiale) un anno di assistenza Samsung Care Plus.