Razer Phone 2, ufficiale (in anticipo) l’atteso top gamma dei gaming phone

Anticipato di poche ore rispetto all’evento fissato ad Hollywood, per le 3.30 ore italiane, il Razer Phone 2 ha fatto la sua comparsa nella versione italiana di Amazon, con tanto di scheda tecnica al completo (tempestivamente rimossa) ed indicazioni su disponibilità e prezzo del più atteso gaming phone del momento.

Frutto dell’ingegno californiano della Razer, una vera autorità nel settore del gaming, il Razer Phone 2 è, come il predecessore, un muscoloso mattoncino con due spesse cornici verticali, necessarie ad ospitare i due speaker stereo, bene ottimizzati dall’equalizzatore Dolby Atmos e, nel caso del lunotto superiore, una selfiecamera da 8 megapixel. Nel mezzo, si colloca il classico display con aspect ratio panoramico a 16:9, qui rappresentato da un pannello LCD da 5.72 pollici, con risoluzione da 1440 x 2560 pixel, e 120 Hz di refresh rate grazie alla tecnologia “UltraMotion“.

Come di consueto, ai lati, troviamo – a destra – lo scanner per le impronte digitali (mimetizzato nel pulsante d’accensione) mentre, a sinistra, v’è il bilanciere per il volume.

Il cambiamento, dal punto di vista esteriore, non manca: la scocca (158 x 79 x 8 mm, per 222 grammi), ora, è immune ad acqua e polvere, grazie alla certificazione IP67, ed allestisce il retro in vetro – in vece del “vecchio” alluminio anodizzato – onde consentire la ricarica wireless, altra grande innovazione del device. Sempre a proposito della coverback, altri mutamenti sono rappresentati dalla posizione della doppia fotocamera principale, costituita da 2 sensori da 12 megapixel (di cui uno con ottica standard ed uno con teleobiettivo) inframmezzati da un Flash LED, ora posta al centro, proprio sopra il nuovo Razer Chroma RGB, un logo che – tramite la tecnologia “Chroma LED” programmabile lato software – regala suggestivi giochi di luce in fase di gaming.

Il Razer Phone 2, nonostante qualche benchmark pessimista, annovera il nuovo processore octa-core (2.8 GHz) di Qualcomm, lo Snapdragon 845 collocato nel SoC assieme ad una scheda grafica Adreno 630, cui spetta il compito di gestire un’impressionante mole di elaborazioni multimediali, contando sulla fluidità garantita dagli 8 GB di RAM (di tipo LPDDR4X), e sulla presenza di un sistema di raffreddamento “vapor chamber” simile a quello dell’Asus Rog Phone: un po’ castrata la dotazione di storage, con appena 64 GB, per fortuna espandibili di ulteriori 2 TB via microSD.

In tema di gestione energetica, si è optato per una batteria da 4.000 mAh che, secondo l’azienda, è in grado di offrire 550 ore di autonomia in stand-by. Più costoso che in Spagna, ov’è listato a 864 euro, il nuovo Razer Phone 2 è venduto al prezzo di 871 euro, con le spedizioni calendarizzate già dal 12 Ottobre.