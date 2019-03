Nintendo sta pensando di lanciare uno smartphone per il gaming

Negli ultimi tempi, Nintendo ha mostrato molto interesse sul mobile. Negli ultimi anni sono usciti, sia sul Play Store di Android che sull’App Store di iPhone, giochi come Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, Pokemon Go e, tra qualche mese, dovrebbe uscire anche “Mario Kart Tour“.

L’interesse per il mobile gaming proviene anche da una questione economica. Due delle più famose società di ricerca del mercato, App Annie e IDC, hanno rilasciato in questi giorni alcune statistiche sulle vendite sui videogiochi, focalizzandosi soprattutto sugli smartphone e tablet. Da questi dati, si può vedere che i giochi per Android e iOS generino rendite superiori del 20% rispetto a quelli per PC e console messi insieme.

La nuova console di Nintendo

Quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se l’azienda diretta da Shuntaro Furukawa stesse pensando di entrare nel mondo del mobile con una console dedicata. Gli ultimi rumors, come rivela anche il sito “Everyeye“, parlano di uno smartphone integrato con Nintendo Switch, anche se per il momento l’azienda non ha mai parlato di questo suo progetto.

A riportare la notizia è “DigiTimes“, dichiarando che Nintendo sta già contattando alcune aziende: “Quello degli smartphone da gaming è ancora un segmento di mercato piuttosto di nicchia, tuttavia sembra che Nintendo stia cercando o pianificando di entrare in questo business, così da competere con nomi come Xiaomi, Nubia e Vivo. Ci sono diverse speculazioni su Nintendo che pianifica di lanciare un dispositivo di gioco che può integrarsi con le sue console Switch“.

Sul mercato esistono già alcuni smartphone da gaming. In queste ore, oltre all’annuncio di “Xiaomi Black Shark 2“, smartphone gaming con SD855 e 12GB di RAM, esiste anche l’Asus Rog Phone, composto da un processore Qualcomm Snapdragon 845 overclockato a 2.9 GHz e dalla GPU Adreno 630, con sistema di raffreddamento a camera di vapore GameCool.