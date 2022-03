Twitter: nei messaggi privati DM arriva la ricerca per parole chiave

Gli ultimi tempi sono stati pregni di novità per Twitter, col canarino azzurro che, tanto per citarne alcune, ha introdotto migliorie in seno alla funzionalità Birdwatch, fatto balenare il feed cronologico, permesso di realizzare GIF usando la fotocamera degli iPhone, etc. A queste e altre novità se n’è appena aggiunta un’altra, formalmente comunicata dall’account ufficiale del canarino azzurro.

Come noto, era il 2019 quanto Twitter introdusse la barra di ricerca su iOS, per poi portale, ben due anni dopo, nel 2021, pure su Android, con tutti i limiti funzionali del caso: la ricerca nei DM, messaggi diretti di Twitter, sino a poco fa, permetteva appena di cercare i nomi utenti e i nomi delle chat di gruppo, pur portando l’utilità secondo cui, nel fornire tali informazioni, almeno non era necessario scrollare tutta la cronologia delle conversazioni.

Nelle scorse ore, come accennato, l’account ufficiale del supporto di Twitter ha postato un cinguettio, col quale celebra il rilascio di una funzione che, si rende conto, era molto attesa (no: non si tratta del ri-editing dei tweet). Il riferimento è, in modo chiaro, alla ricerca per parole chiave e nomi. Digitando tali elementi, le risposte alle query degli utenti paleseranno 4 raggruppamenti.

“Tutto” restituirà tutti i risultati alle interrogazioni degli utenti, che presentino cioè una corrispondenza con i nomi utente o le hotwords digitate. Diversamente, “Persone” elencherà solo i nomi utenti corrispondenti al termine di ricerca indicato, mentre “Gruppi” paleserà quelle chat collettive che abbiano corrispondenza coi termini digitati, e “Messaggi” che mostrerà – in specifici DM – le corrispondenze delle parole chiave.

Lo scopo dichiarato della novità appena rilasciata da Twitter, già disponibile per tutti nell’iterazione web della piattaforma e, “nei prossimi giorni“, anche per Android / iOS, è quella di agevolare nella ricerca di collegamenti condivisi, persone e prodotti menzionati, e di aiutare nel rintracciare delle conversazioni passate. Non si esclude, però, un notevole aiuto anche nel contesto del supporto all’assistenza clienti: con la novità che porta la ricerca per nomi utenti e parole chiave nei DM di Twitter, un’azienda potrà risparmiare tempo trovando le precedenti risposte a domande simili, o aggiornare quegli utenti che in passato abbiano magari posto una qualche domanda su un dato prodotto.