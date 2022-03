Twitter: semplificata la creazione delle GIF, nuovo round per il concorso Brand Bracket 2022

Lo scorso Febbraio, Twitter ha diffuso i dati della sua ultima trimestrale del 2021, confermando d’aver aggiunto su base annua 6 milioni di nuovi utenti (1 solo dei quali in USA), e incrementato le entrate del 22% portandole a un totale di 5 miliardi di dollari, col proposito di ottenere altri 100 milioni di nuovi utenti attivi mensili entro il 2023, cioè nei prossimi due anni. Nel fare ciò, saranno molto importanti le migliorie alla piattaforma, come l’esemplificazione dell’esperienza utente, e le iniziative di coinvolgimento degli users.

Nelle scorse ore, Twitter, attraverso un cinguettio ufficiale, ha reso noto il varo di una novità relative alla GIF, le immaginette animate che ci allietano da circa 35 anni. Su Twitter nel 2019 venne introdotta la funzione che permetteva di trasformare le live photos di iOS generate dagli iPhone in GIF personali: qualcosa di simile si è introdotto ora, ancora solo per iOS.

Nello specifico, si tratta della possibilità di creare delle GIF proprie, originali, e non come le solite tratte da programmi televisivi, film o serie di successo, sfruttando la fotocamera degli iPhone e degli iPad: nel far questo, si dovrà semplicemente entrare come al solito nel composer dei tweet, e accedere alla scorciatoia per la Twitter Camera. Qui, accanto alle voci per Live, Cattura e Video, ora è presente anche la voce GIF che, sfruttata, tenendo premuto il pulsante di registrazione, permetterà di registrare al volo la propria GIF, da includere nel post per la pubblicazione o il salvataggio dello stesso come bozza.

Interpellato in merito, un portavoce del canarino azzurro non si è sbilanciato sull’eventuale arrivo della novità per Android, vincolando la cosa ai feedback che arriveranno dagli utenti degli iPhone.

La seconda iniziativa di Twitter risponde al nome di Brand Bracket 2022. Si tratta di un concorso, giunto alla seconda edizione, che mette a confronto, davanti agli utenti, 16 tra i brand che fan ridere, connettono a quel che accade, accendono le conversazioni e creano coinvolgimento. L’account ufficiale di Twitter Marketing ha riferito che 4 marchi hanno guadagnato l’accesso al secondo round, tra cui @Delta e @Pringles per chi è in grado di accendere le conversazioni, e @SourpatchKids e @Wendy per le mascotte più iconiche.