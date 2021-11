Twitter: il roll-out la ricerca semplificata su utenti specifici, rumors su restyling Esplora

Coinvolto in grandi cambiamenti, basti pensare all’abbonamento Blue ed al varo delle Community, il social network o microblog collettivo Twitter, co-fondato da Jack Dorsey (attuale CEO) nel Luglio del 2006, lo scorso Ottobre ha esteso a tutti su Android la possibilità di allestire degli Spaces Audio mentre solo la scorsa settimana ha esteso a tutti gli utenti iOS la funzione Super Follow, in base a cui potersi far pagare dai follower interessati a ricevere contenuti esclusivi. Ora, nel mentre emergono rumors sulla sua sezione Esplora, la piattaforma in questione si è cimentata in un clamoroso rilascio funzionale.

A volte può essere necessario fare una ricerca tra i tweet di qualcuno, perché si ricorda che quel dato utente ha scritto una certa cosa, ma non si ricordano i dettagli identificativi del suo relativo tweet.

Sino a poco tempo fa, tale esigenza poteva essere espletata in un modo non molto intuitivo, che presupponeva il ricorso all’attuale barra di ricerca, ove andava digitata una query secondo la sintassi “da: [nome su Twitter] [termine di ricerca]”. In tal guisa, per cercare ad esempio cos’avesse digitato Elon Musk sulla Luna, andava scritto nel form di ricerca qualcosa del tipo “da elonmusk moon”, stando bene attenti a scrivere il nome dell’utente, e a lasciare uno spazio tra quest’ultimo e il criterio di ricerca “da”.

Comprendendo le difficoltà del caso, Twitter si era messa al lavoro su una soluzione già avvistata lo scorso mese dall’esperto di social media, Matt Navarra: la soluzione in questione, nelle scorse ore, è stata avvistata come ampiamente disponibile presso gli utenti iOS di Twitter e si è concretizzata, nella fattispecie, in un pulsante ad hoc, dalla forma di una lente d’ingrandimento, posto in alto a destra, nella copertina della pagina del profilo degli utenti.

In attesa che una tal implementazione, volta a semplificare la ricerca tra i cinguettii degli utenti, venga messa a disposizione anche di Android, è possibile ingannare l’attesa con la nuova scoperta del leaker Alessandro Paluzzi che, aggiornando su quanto scoperto lo scorso mese, ha rendicontato di come proceda lo sviluppo del rinnovo per la sezione Esplora che, suddivisa in “Per te” e “In tendenza”, permetterà di scoprire, sia su Android che su iOS, nuovi contenuti semplicemente swippando verso l’alto.