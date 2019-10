Twitter: piattaforma in down. In rilascio su iOS la ricerca nei messaggi privati

Twitter è uno dei social più popolari, anche per le continue migliorie che introduce regolarmente, basti pensare al roll-out in corso della funzionalità antispam: a quest’ultima, secondo alcune conferme, inizia ad aggiungersene un’altra, rappresentata dalla ricerca nei messaggi privati. Prima, però, occorrerà risolvere i problemi alla piattaforma, emersi nella mattinata di oggi.

In genere quando qualsiasi altro social accusa malfunzionamenti, è su Twitter che si riversano gli utenti, a suon di lamentele. Il problema odierno, però, coinvolge in prima persona proprio Twitter che, sia per ammissione diretta (via account Twitter Support) che mediante segnalazioni su DownDetector, dalle 10.20 del 2 Ottobre, all’insegna di un vero e proprio #TwitterDown, rende impossibile postare dei tweet, interagire nei messaggi privati DM, visionare (in alcuni casi) gli hashtag top trending, e ricevere le notifiche. Lo staff della piattaforma si è detto al lavoro per risolvere lo stato di difficoltà, che, seppur in fase di attenuazione, risulta ancora tangibile.

Per fortuna, assieme alle cattive notizie, quasi nelle stesse ore, arrivano anche delle interessanti novità, attinenti al rilascio di ulteriori funzionalità a beneficio degli utenti della piattaforma, comunicate – con tanto di screenshot animato – dall’account ufficiale @Twitter.

Secondo quest’ultimo, una funzione, che rimane però in test per alcuni utenti selezionati sulla variante web based, conclusi (dopo qualche settimana) gli esperimenti sui melafonini, è attualmente in rilascio per tutti gli utenti di iOS (senza dettagli relativi all’arrivo anche sulla piattaforma Android): si tratta, nel caso specifico, della ricerca nei messaggi privati DM.

Il nuovo tool, un motore di ricerca esplicato in forma di barra nella parte alta dell’interfaccia, però, non permette di cercare una parola chiave in una conversazione, mansione che va ancora attuata manualmente, analizzando personalmente messaggio per messaggio, ma solo di selezionare (ovverosia filtrare) le chat indicando come keyword il nome di un utente o quello di un particolare gruppo.