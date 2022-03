Twitter fa retromarcia e rimuove l’esperienza a scheda: largo di nuovo agli ultimi tweet

Negli scorsi giorni, Twitter introdusse una novità che, in pratica, permetteva di pinnare la timeline cronologica accanto a quella algoritmica Home: la cosa, però, è piaciuta così poco agli utenti che, sommersa dalle critiche, la piattaforma ha dovuto fare retromarcia.

Introdotto in test su iOS il pinnaggio della timeline cronologica, gli iscritti a Twitter hanno lamentato il fatto che, in precedenza, potevano impostare come predefinita la timeline cronologica mentre, col nuovo sistema, ciò non era possibile: o si aveva come prioritaria Home, oppure si avevano le schede Home e Ultimi Tweet affiancate, con l’utente che doveva fare di volta in volta il salto dalla prima alla seconda. Nel caso, poi, si uscisse da Twitter nel mentre si consultava la scheda degli ultimi tweet, nel rientrarvi si riapriva la stessa, ma le cose cambiavano nel caso si forzasse la chiusura dell’app per poi riaprirla, o si killassero le app in background.

In questi casi, alla riapertura di Twitter, si veniva di nuovo portati in Home, dacché era impossibile settare come predefinita “Ultimi tweet”, come confermato anche da un portavoce del canarino azzurro, secondo il quale “per adesso” la scheda Home avrebbe avuto la priorità (sull’altra).

Nelle scorse ore, però, essendo proseguite le critiche all’innovazione in questione, anche grazie a voci note (es. il redattore Casey Newton del portale The Verge), considerando che in molti si erano detti costretti a usare Twitter per browser (Safari) anche da smartphone (iPhone), o client di terze parti (Twitterrific o Tweetbot) per godere dello status quo precedente e poter impostare come prioritaria la timeline cronologica, Twitter ha annunciato, mediante il suo account ufficiale di supporto, il mea culpa, e quindi l’abiura dell’intenzione di fare altrettanto anche su web e Android, poi accompagnato dalle dichiarazioni del portavoce Shaokyi Amdo che ha ammesso come la precedente modifica non avesse dato agli utenti il “controllo sulla tua sequenza temporale che desideri“.

In particolare, il vicepresidente dei prodotti di consumo di Twitter, Jay Sullivan, nel confermare la rimozione dell’esperienza a schede, nata per raggiugere un buon equilibrio per tutti, ha promesso di esplorare altre opzioni visto che “dare alle persone la scelta e il controllo sulla loro esperienza su Twitter è estremamente importante“. Al momento, non è noto come il canarino azzurro intenda ottenere questo risultato ma, nel frattempo, per tornare alla situazione precedente, come spiega iMore, è sufficiente forzare la chiusura dell’app di Twitter, e provare a riaprirla.