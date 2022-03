Twitter: novità per l’accessibilità e fissaggio timeline cronologica dei tweet recenti

Non sembra volersi concedere tregua Twitter, caratterizzato da un notevole dinamismo sotto la guida del nuovo CEO Parag Agrawal: la piattaforma social acquartierata a San Francisco, reduce dalla messa in campo di una sua versione “anti-censura”, e dall’avvio di due importanti test in ottica social commerce e creators, ha annunciato sia una novità in quota accessibilità che una volta a migliorare l’esperienza d’uso di tutti gli utenti.

Come noto, sino al 2020 la piattaforma del canarino azzurro non aveva un team dedicato all’accessibilità, cui si dedicavano i suoi dipendenti nel tempo libero, o come aggiunta alle loro normali mansioni: rimediato a tale lacuna, sono arrivate le didascalie in tempo reale per video e tweet vocali e, ora, si è rimesso mano al testo descrittivo per le immagini, concepito in favore di coloro che hanno problemi visivi (ipovedenti, o ciechi).

Tale testo, aggiungibile sin dal 2016, viene spesso trascurato, considerando che passa spesso inosservato il pulsante per aggiungerlo. Le cose però potrebbero cambiare in futuro: Twitter ha annunciato il test di una funzione, che inizialmente coinvolgerà per un mese il 3% della sua utenza per essere reso disponibile a tutti ad Aprile, che paleserà una badge con la scritta ALT (alternative text), accanto alle immagini che abbiano un testo alternativo-descrittivo integrato, in modo che si sia più consapevoli delle immagini che hanno tale testo, anche senza avere uno screen-reader.

Toccando sul badge in questione verrà mostrata appunto la descrizione dell’immagine a cui è associata: la speranza, sottolinea Twitter, è che vedendo spesso tale badge, le persone diventino consapevole di quest’opportunità e, quindi, nel caricare una nuova foto, pensino di aggiungervi del testo descrittivo. In ogni caso, per rendere questo testo ancor più popolare sulla piattaforma, Twitter ha rivelato di essere al lavoro anche su un “promemoria per la descrizione dell’immagine“.

Lo scorso fine anno, un gruppo bipartisan di legislatori americani ha presentato il Filter Bubble Transparency Act che, per combattere la fumosità degli algoritmi, propone che agli utenti sia consentito disattivarne il funzionamento, per disporre di una versione delle “piattaforme che non sfrutti i dati degli utenti per formulare raccomandazioni“. Twitter, recependo tale proposta, ma anche facendo tesoro di un esperimento “artigianale” condotto ad Agosto dall’ex CEO Jack Dorsey con l’app di terze parti Vicariously, ha annunciato il rilascio di una funzione, per ora su iOS, ma nelle prossime settimane pure su Android e web, che, intervenendo sulla stella in alto a destra (in genere usata per passare dalla timeline algoritmica a quella in ordine cronologico inverso), permette di aggiungere (“pinnare“) alla propria Home sia la Timeline algoritmica che la sequenza in ordine cronologico inverso, in modo da far maggiore chiarezza su quale sia quella che si sta usando in un dato momento e da rendere “l’opzione per vedere i post recenti più visibile e intuitiva da usare“.