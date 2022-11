Twitter: Musk convocato dalle istituzioni USA, novità per la spunta blu

Ascolta questo articolo

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, Twitter si appresta a introdurre una contromisura per evitare gli abusi sulla spunta blu a noleggio: nel mentre, però, le istituzioni europee sembrano orientate a convocare in audizione il neo proprietario Elon Musk, preoccupati per la tenuta del social, le cui principali divisioni in queste ore sono falcidiate da un’ondata di dimissioni.

Come le istituzioni americane, anche quelle europee stanno iniziando a preoccuparsi per le prime settimane di gestione di Elon Musk, nonostante questi abbia nominato un responsabile per la protezione dei dati personali, come da GDPR europeo. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il gruppo liberale Renew ha mostrato le proprie perplessità sul fatto che, in un periodo in cui è nevralgico fronteggiare la disinformazione e le potenziali interferenze elettorali, Twitter possa mantenere i suoi attuali standard in materia di sicurezza e rispetto della privacy: in conseguenza di ciò, il presidente del parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, in una riunione a porte chiuse, ha comunicato agli eurodeputati il proposito di convocare, ma dopo il 24 Novembre, Elon Musk.

Al momento, il diretto interessato non ha rilasciato alcun commento in merito, ma una rappresentante del gruppo Renew ha commentato con favore l’accoglimento della proposta del suo gruppo, sottolineando come “Twitter non può diventare un inferno distopico” e aggiungendo che “al contrario, deve fare anche di più di quanto ha fatto ha fatto per combattere la disinformazione e l’odio“.

In tema di novità più immediate, secondo The Verge, Twitter avrebbe previsto alcune contromisure per far sì che, quando si potrà tornare a iscriversi a Blue, ottenendo in cambio anche la spunta blu, ciò non porti al consueto proliferare di account falsi, truffaldini, e parodistici, come già avvenuto nel recente passato. La nuova misura, che appare migliore del secondo badge Ufficiale, prevede che non sarà più possibile registrarsi un nuovo account e subito dopo abbonarsi a Blue, ma che occorrerà attendere almeno 90 giorni per poterlo fare.

Sempre per smorzare gli abusi della spunta blu a noleggio, è già stato comunicato che, cambiando nome dopo averla ottenuta, la si perderà temporaneamente, sino a che non si appuri che il cambio di nome sia privo di criticità: rimane insoluto però il dubbio relativo al fatto che sarebbe sempre possibile cambiare prima il nome e poi iscriversi, per aggirare la regola di cui sopra e aprirsi a irregolarità.