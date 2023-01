Twitter: l’abbonamento Twitter Blue arriva anche su Android. Ecco quanto costa

Ascolta questo articolo

Elon Musk, che ha acquistato il social Twitter per 44 miliardi di dollari a fine Ottobre (dopo aver tentato invano di fare un passo indietro), come noto sta intraprendendo diversi misure per salvare la piattaforma dal fallimento. Ciò ha implicato tanti licenziamenti, affitti non pagati, ma anche il puntare molto sull’abbonamento Blue, lanciato inizialmente su iOS e Android con pagamenti mensili.

Nelle scorse ore il social ha annunciato la forma di pagamento annuale che consente di abbonarsi a Blue risparmiando, anche se ciò implica che ci si dovrà fidare che, per un anno, siano mantenute tutte le funzioni a oggi offerte. Nello specifico, abbonandosi a Twitter Blue si hanno a disposizione temi e icone delle app personalizzate, il noleggio della spunta colorata di verifica (che viene fatta dopo aver fornito un numero di telefono valido), una funzione di lettura semplificata dei threads, minor pubblicità, la possibilità di modificare i tweet, cui sono state da poco aggiunti la priorità nelle risposte e la facoltà di caricare video più lunghi.

Twitter Blue è disponibile nei seguenti paesi, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, Canada, Regno Unito e USA dove, com’è noto, l’abbonamento costa 8 dollari al mese abbonandosi da web, e 11 dollari al mese abbonandosi da iOS, visto che Musk scarica sugli utenti finali la ritenuta del 30% che Apple applica sugli introiti da acquisti in-app per le applicazioni del suo App Store.

Orbene, completando la fase di diffusione di quest’abbonamento, in termini di piattaforme coperte, da oggi è possibile, nei paesi in cui l’abbonamento è previsto, iscriversi a Blue anche da Android: sempre facendo riferimento ai prezzi degli USA, la tariffa mensile per l’abbonamento a Blue prevista per Android è sempre di 11 dollari, come su iOS, a conferma che anche in questo caso Elon Musk non intende addossarsi la ritenuta che anche Google applica per gli acquisti nel suo Play Store.

Nei giorni scorsi, è emerso che Elon Musk dovrà pagare entro fine mese la prima rata degli interessi per i 13 miliardi di prestito che ha richiesto per acquistare il social e l’estensione di Blue a tutte le piattaforme permetterà di apprezzare maggiormente se investire su questo canale di monetizzazione sia stata una scelta azzeccata o meno.