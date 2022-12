Priorità nelle risposte e video lunghi 60 minuti per gli abbonati di Twitter Blue

Ascolta questo articolo

Twitter, il social network del neo proprietario Elon Musk, ha nuovamente aggiornato i termini di uso dell’abbonamento Blue, portando in dote agli utenti paganti nuove opportunità. Nel frattempo, è tornato sul social un altro utente che in passato ha offerto diversi motivi di discussione.

La prima serie novità relative a Twitter ha carattere ufficiale, essendo stata annunciata tramite l’aggiornamento della pagina di supporto di Twitter Blue, il piano di abbonamento della piattaforma. In primis, si parte dalla maggior lunghezza dei video caricabili. In precedenza gli abbonati di Twitter potevano caricare video della lunghezza di 10 minuti, in risoluzione 1080p, ma con un limite dimensionale di 512 MB: ora invece è stato stabilito che, lato web (precisazione dovuta visto che il vecchio limite rimane operativo per il caricamento da Android e iOS), è possibile caricare video sino a 60 minuti, sempre a 1080p, con un peso massimo di 2 GB.

Nella stessa pagina, Twitter precisa però che si riserva di modificare la qualità originale del video (bitrate e risoluzione), per adattarlo alla pubblicazione, alla distribuzione e alla trasmissione (anche dai partner), oltre che “per adattarlo a diversi media“.

L’altra miglioria concessa in favore degli utenti paganti di Twitter riguarda la priorità nelle risposte. In questo caso potrà capitare che si veda una priorità nelle risposte in favore di quelle elargite dagli utenti paganti, rispetto a quelle degli utenti non paganti: non è però chiaro, secondo TechCrunch, come verrà affrontato il problema, probabile, di coloro che pagheranno per avere priorità nel rispondere a scopo spam o trolling.

Grazie a un’intervista concessa a Insider, invece, si apprende del ritorno sulla piattaforma del canarino azzurro dell’utente Jack Sweeney, un programmatore e studente universitario di 20 anni che, dal 2020, traccia gli spostamenti del jet di Elon Musk. Visto che il suo account automatizzato @ElonJet è stato bannato per questioni di sicurezza, Sweeney è appena tornato su Twitter con un nuovo account, @ElonJetNextDay, che pubblicherà gli spostamenti del jet di Musk con un ritardo di 24 ore: per ora, gli aggiornamenti saranno condivisi manualmente, visto che il framework di automazione non è ancora pronto.