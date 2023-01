Twitter supera le polemiche, aumenta i ricavi e vara l’abbonamento annuale a Blue

Ascolta questo articolo

Ammesso ufficialmente che il ban delle app di terze parti è intenzionale, Twitter si è concentrato sul varo dell’abbonamento Blue a cadenza annuale: intanto piovono critiche da utenti popolari e noti editori.

Secondo quanto riporta NBC News, diversi utenti popolari, in particolare almeno 6 con oltre 100mila follower, sostengono che la gestione del social sia peggiorata sotto Elon Musk, Nello specifico, viene lamentata la sperimentazione di svariati inconvenienti tecnici (es. nel tentare di aggiornare le notifiche appare spesso l’errore “Limite di velocità superato”), il proliferare dei discorsi anti-transgender e transfobici (con sospensioni molto lente), un calo della qualità dei discorsi anche nelle risposte e nei messaggi diretti, e anche una piccola perdita di follower (Jenn Takahashi, del popolare account “Best of Nextdoor” a Ottobre aveva 550.000 follower su Twitter, e dopo l’arrivo di Musk, ne ha persi 13mila), non solo dovuta alla lotta ai bot, ma anche perché molti utenti han disattivato i propri account.

A Digiday, poi, sono arrivate le lamentele di prestigiosi editori, come The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, Yahoo, USA Today, e BBC secondo i quali a causa della chiusura a Dicembre dei Twitter Moments il traffico sui loro siti da Twitter è calato, su base mensile, tra il 10 e il 18%.

Lamentele a parte, secondo un rapporto di App Intelligence relativo alle entrate in-app, Twitter nel 2022 ha ottenuto una crescita del 1.829% col solo mese di Dicembre 2022 che, considerando gli acquisti in-app su Android e iOS, ha visto Twitter incassare 1,9 milioni di dollari. In totale, gli incassi per l’anno conclusosi da poco sono stati di 7,9 milioni di dollari con un + 409.000 dollari rispetto all’anno 2021.

Nel rinsaldare la cura Musk, che a quanto pare funziona, Twitter ha lanciato, tramite la pagina di supporto, sempre con i soliti vantaggi tra cui le spunte colorate a noleggio, l’abbonamento annuale di Twitter Blue. Sino a ora, l’abbonamento era mensile, sul web a 8 dollari e su iOS di 11 dollari (visto che Musk scarica sugli utenti finali la fetta del 30% richiesta da Apple per gli acquisti in-app). Ora a tali opzioni si aggiungono quelle dell’abbonamento annuale, che viene a costare 84 dollari, consentendo agli utenti un risparmio del 36% rispetto ai pagamenti mensili su iOS e del 12% ripetendo gli abbonamenti mensili sul web.

Al momento, non è chiaro come Apple reagirà alla mossa, anche se, come riporta TechCrunch, le policy dell’App Store hanno manica larga per le app delle categorie “reader” e per i “servizi multipiattaforma” che “possono generalmente consentirti di accedere a un abbonamento che hai già acquistato altrove senza pagare le commissioni di Apple”.