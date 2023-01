Twitter: aste beni, verifica ai talebani, contenuti in arrivo, modifiche conta view, ban client terzi

Ascolta questo articolo

Il social network Twitter offre più volte al giorno spunti di riflessione, come avvenuto nelle scorse ore, con alcune spunte blu ritirate, diversi articoli di mobilio messi in vendita, e l’ammissione di piccoli cambi nel contatore delle visualizzazioni e in merito alle app di terze parti.

Secondo TechCrunch, nel tentativo di ridurre le spese e recuperare qualche sperpero, anche in ragione del fatto che Twitter sta chiudendo diversi spazi di lavoro in giro per il mondo, il canarino azzurro ha aperto un’asta nella quale sta mettendo in vendita diversi prodotti da arredamento dismessi. Vi sono prodotti più consueti, come le sedie da ufficio Herman Miller, una logica (nell’ottica di una grande azienda) ma gigantesca insegna al neon, una grossa statua di un canarino azzurro, ma anche articoli bizzarri, come un’enorme (213 cm, 7 piedi) fioriera a forma di chiocciola @ (osservabile all’indirizzo bid.hgpauction.com/auctions/8421/herita10194/lot-details/7488c826-21ce-49f1-acbe-af6600531ecc), 48 casse di mascherine KN95 (per un totale di 1.920 maschere anti COVID), e una macchina affetta-formaggio con lama da 3.000 dollari.

Se gli investitori pubblicitari stanno scappando (più che altro mettendosi in stand-by) da Twitter per lo stile estroso del neo proprietario Elon Musk, non sta avvenendo lo stesso da parte di “società di media, redazioni e leghe sportive“.È di questo parere il portale di business news Axios che, avendo avuto sotto mano il relativo calendario, ha appurato come molti campionati sportivi, fra cui NASCAR, NFL, PGA Tour, NBA, NHL, MLB, abbiano intenzione di offrire contenuti su Twitter, in forma di match evento (es. Super Bowl) e di partite della stagione regolare. Altri eventi sportivi, sempre per il 2023, dovrebbero arrivare grazie a CBS Sports, Telemundo, Turner Sports, Univision, ESPN, e FOX.

Ad accordi stanno lavorando anche società di intrattenimento, tra cui Paramount, Fox e Disney, con l’obiettivo di offrire successi televisivi (es. The Bachelor in onda su ABC e RuPaul’s Drag Race in onda su MTV), premi, concerti e altro. Sul carrozzone di Musk in questo 2023 si apprestano a salire anche importanti redazioni giornalistiche, come quelle del Wall Street Journal, di Forbes, Reuters, Conde Nast, Bloomberg, e USA Today, per coprire eventi mainstream come il CES, la Pride Week e il World Economic Forum di Davos.

Dall’account Twitter Developer arriva la motivazione del perché molti client di terze parti non funzionano, visto che Twitter sta applicando le sue regole di lunga data sulle API e questo potrebbe comportare appunto il mancato funzionamento di alcune app. Lo stesso account ufficiale, riscontrando che a molti utenti non piace il conta visualizzazioni a sinistra dei tweet, ha riferito che lo stesso sarà spostato a destra, tra l’icona dei like e quella della condivisione. Si parte con la versione web e poi seguiranno i client per Android e iOS.

In seguito a uno scandalo sollevato nei giorni scorsi dalla BBC, il quotidiano The Guardian ha riportato che Twitter ha ritirato la verifica ai governanti talebani dell’Afganistan (es. a Hedayatullah Hedayat, capo del dipartimento per l’accesso alle informazioni) che, abbonandosi con successo a Blue, avevano ottenuto la spunta blu che si concede alle istituzioni. La cosa, a quanto pare, aveva indignato diversi internauti.