Twitter: in test le clip audio tratte dagli Spazi registrati

Rimossa l’esperienza a schede da poco in (mal gradito) test, introdotta una versione Tor della piattaforma (onde aggirare la censura), il social network Twitter, nelle scorse ore, oltre ad essere finito a centro di rumors a proposito delle sue Communities, ha annunciato ufficialmente il rilascio di una gradita novità per gli amanti degli Spaces audio.

In uno dei suoi momenti di “confidenza” con gli utenti, Twitter ha annunciato l’avvio di un test che coinvolge alcuni host (tenutari) di spazi audio (gli Spaces della piattaforma) su iOS, i quali potranno creare delle clip audio di 30 secondi dagli Spaces registrati (Recorded Spaces) condividendoli poi con tutti, con la conseguenza che gli utenti – ancora solo su iOS – potranno vederli nelle proprie Timeline e riprodurli, andando poi – tramite il link annesso – alla registrazione completa dello Spaces da cui sono tratti.

La funzione in questione, desunta ancora una volta da Clubhouse (la prima, invero, ad aver introdotto delle chat audio, dapprima su invito, creando una certa esclusività per la cosa), che l’aveva di fatti introdotta nel lontano Settembre (precisamente il 30), quando la piattaforma diventata celebre durante la fase clou della pandemia annunciò anche altri strumenti, come un sistema di ricerca e uno di repliche, come accennato coinvolgerà inizialmente il mondo di iOS ma, presto (giusto il tempo di raccogliere i feedback in merito), sbarcherà anche in favore degli utenti di Twitter web based e per Android.

Passando dai comunicati ufficiali, come quello appena rendicontato che dovrebbe costituire un ottimo sistema per trarre ulteriori contenuti dagli Spaces e, nel contempo per pubblicizzarli al meglio, anche i rumors sul conto di Twitter non son certo mancati. Il merito del pettegolezzo tecnologico in questo caso va al leaker Nima Owji (@nima_owji) che, nelle scorse ore, ha condiviso – sul proprio account ufficiale presso il canarino azzurro – uno screenshot col quale ha anticipato quanto scoperto analizzando il codice della piattaforma.

Nello specifico, sembra che la piattaforma social stia lavorando a una funzione di ricerca delle Communities, tal che possa aiutare gli utenti nel trovare i conglomerati di utenti che condividono le sue stesse passioni ed interessi. Al momento, non son noti ulteriori dettagli su come potrebbe funzionare questo strumento per cercare le ancora poco diffuse (e in test) Communities di Twitter.