Twitter: Blue in Italia, ricorsi per tutti, quick boost e novità pubblicitarie, test per Space e podcast

Ascolta questo articolo

Il celebre social del canarino azzurro continua a serbare novità in favore dei propri utenti, che possono abbonarsi a Blue in nuovi paesi: arrivano poi novità in quota Spaces e podcast, ma anche innovazioni e proposte in favore dei creators che intendono pubblicizzare i loro tweet e dei marchi che stanno tornando a investire in pubblicità con l’avvicinarsi del Super Bowl.

Dopo i problemi emersi con i massicci licenziamenti dell’era Musk, la sezione commerciale di Twitter si è organizzata tentando di solleticare i grandi marchi a suon di promo e i primi risultati, secondo The Information che ha potuto consultare documenti interni e parlare con una persona a conoscenza diretta dell’argomento, si sono già notati in vista dell’evento sportivo dell’anno (negli USA), il Super Bowl schedulato per il 12 febbraio 2023. Nello specifico, PepsiCo si è impegnata a spendere oltre 3 milioni di dollari in annunci takeover per l’occasione, mentre Anheuser-Busch InBev si è accordata per investire 2,4 milioni di dollari sempre in annunci takeover, il prodotto pubblicitario di punta del canarino azzurro.

Secondo SocialMediaToday, Twitter sta poi testando un nuovo strumento, Quick Boost, per “pompare” i tweet senza che gli utenti debbano avviare una vera e propria campagna pubblicitaria. Ciò avverrebbe attraverso un’opzione posta direttamente nella schermata dei dettagli di un tweet, dalla quale l’utente potrebbe stabilire un budget (in base al pubblico stimato che intende raggiungere) per boostare in un dato momento quello specifico cinguettio. Per il resto, in sostanza si tratta di qualcosa molto simile all’opzione Promozione rapida di Twitter, solo “in una versione ancora più snella, con nuovi elementi visivi e una nuova interfaccia“.

Tra le altre novità, Twitter ha comunicato che ora è possibile abbonarsi a Blue anche in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Italia e Arabia Saudita, per un totale di 12 mercati/paesi. Dopo qualche tempo, anche Spaces sta riottenendo la meritata attenzione sotto Musk. In questo caso, il canarino azzurro sta lanciando delle stazioni curante con podcast e Spaces, sia live che registrati. Chi non è abbonato poteva già consultare una scheda simile, nella quale però si può più che altro vedere quali Spaces stiano trasmettendo in quel momento.

Dopo averle testate ad Agosto, Twitter sta di nuovo riproponendo le stazioni a tema che raggruppano gli Spaces, forse con l’aiuto degli algoritmi, per argomenti. Passando poi ai podcast, “il social network sta rendendo disponibili i podcast solo agli abbonati Blue e ad alcune persone su Twitter per iOS e Twitter per le app Android“. Infine, da qualche ora, secondo quanto comunicato dalla piattaforma in questione, tutti possono presentare ricorso nel caso un account venga sospeso (ipotesi che, secondo il nuovo corso, avverrà solo per violazioni ripetute e per casi gravi).