Twitter: in roll-out su iOS la scheda Spaces ridisegnata con i podcast

Ascolta questo articolo

Dopo la condivisione abilitata dei contenuti su Snapchat, Instagram e LinkedIn, è di nuovo tempo di annunci in quel di Twitter, col social del canarino azzurro che ha proclamato il rilascio di un’attesa novità riguardante i podcast.

Lo scorso 26 Agosto, il microblog californiano annunciò che da quel momento avrebbe cominciato a implementare una nuova scheda, rivista, per gli Spaces, per il pubblico globale dei suoi utenti, abbonati a Blue, di lingua inglese, sia su Android che su iOS. Da allora qualcosa sembra essersi smosso nelle scorse ore, con l’account ufficiale della piattaforma che ha comunicato come sia stato rilasciato, per ora agli utenti Blue su iOS (quelli di Android seguiranno “presto“), la nuova esperienza della scheda Spaces ripensata.

Quest’ultima prevede ora delle “Stazioni“, cioè degli hub di contenuti raggruppati per argomenti–topic (musica, notizie. sport, etc) scelti dal social in base ai profili e ai temi che si seguono: tra tali contenuti vi sarà certo una selezione di Spazi audio, sia di quelli in diretta che di quelli registrati ma, e questa è forse la novità maggiore, vi saranno anche i podcast più popolari al mondo.

Coloro che, paganti, fossero abilitati alla novità in questione, nel visitare lato mobile su iOS la ridisegnata scheda Spaces, troveranno al suo interno tre sezioni. Partendo dall’alto vi sarà un carosello a scorrimento orizzontale con argomenti e temi (in sostanza le stazioni di cui sopra) tra cui scegliere cosa ascoltare, seguito da una selezione curata (Spaces spotlight) di contenuti audio e, in basso, dalla menzione degli Spazi audio che stanno per cominciare.

Nel commentare la novità, Twitter, che già in passato aveva osservato come il 45% dei suoi utenti americani consultasse mensilmente dei podcast, ha contestualizzato la nuova scheda Spazi come parte del suo impegno, nell’obiettivo di offrire agli utenti più contenuti audio da fruire, di mettere loro a disposizione un hub all-in-one, personalizzato, in cui poterlo fare.