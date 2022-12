Twitter: Apple torna a spendere sul social, che si appresta a nuove funzioni

Ascolta questo articolo

Dopo l’avvio dei Twitter Files, il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha annunciato altre novità in merito al suo social che, tra l’altro, sta ancora lavorando al certificare che dietro ogni account ci sia una persona reale.

Come noto, nei giorni scorsi, Musk (di recente cimentatosi in un sondaggio sulla grazia per Assange e Snowden) ha avviato una serie di polemiche con Apple, accusandola di voler rimuovere Twitter dall’App Store, di praticare la censura, di odiare la libertà di parola, di praticare una tassa occulta (il 30% richiesto per ogni acquisto in-app), e di aver interrotto la spesa pubblicitaria sul social del canarino azzurro. A seguito di un incontro presso l’Apple Park con il CEO di Apple, Tim Cook, Musk ha però riferito di aver chiarito l’equivoco e che la Mela morsicata non aveva mai pensato in realtà di bannargli l’app dal suo store.

Il processo di pacificazione con Apple, però, ha evidentemente toccato anche altri punti. Da qualche settimana diversi investitori pubblicitari hanno interrotto i loro acquisti su Twitter, tanto che Musk avrebbe previsto interessanti incentivi per farli tornare.

Nelle scorse ore, nel corso di un Twitter Space durato un paio di ore, Elon Musk ha rivelato, in merito al terreno degli investimenti pubblicitari, che Apple ha ripristinato il 100% dei suoi investimenti pubblicitari su Twitter, confermandosi come il maggior investitore in tale ambito (per MacRumors si parla di una spesa di 100 milioni di dollari all’anno). Un ex veterano di Cupertino ha ipotizzato che la pace tra Musk e Cook sia “scoppiata” grazie al modo di fare pacato del brizzolato executive di Apple, che, tenutosi fuori dalle polemiche pubbliche di questi giorni, avrebbe ascoltato Musk e spiegato “la sua prospettiva sulla questione“.

Infine, pur non precisando quali e quanti investitori lo stiano facendo, Musk ha concluso col “ringraziare gli inserzionisti che stanno tornando su Twitter”. Passando in conclusione ai rumors su nuove funzioni, dal leaker Alessandro Paluzzi, si apprende che il social sta lavorando per accertarsi che dietro ogni account ci sia una persona reale quale precondizione per consentire agli utenti di inviare messaggi diretti senza essere filtrati e di essere visibili a più persone (nei trend e nei risultati di ricerca). Sempre nel corso del medesimo Space accennato poco sopra, vi sarebbe stato anche un accenno all’arrivo dei cripto pagamenti: non è chiaro se la cosa abbia una connessione con i “Coins” scoperti dal leaker Nima Owji.