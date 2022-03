Twitter a valanga, tra novità in rilascio e rumors vari

Nelle scorse ore, il social network Twitter, attivo come non mai sotto la gestione del CEO Parag Agrawal, ha annunciato diverse novità in roll-out, nel mentre emergono dettagli su altre funzioni, non ancora palesi in quanto in sviluppo.

La prima novità annunciata dal canarino azzurro è “per addetti” e si è sostanziata nell’estensione del suo programma partner, che offre assistenza specializzata alle aziende. Ora, con l’aggiunta di tre nuove realtà (Synthesio, per l’ascolto sociale e un quadro predittivo dei consumatori, Khoros, per migliori connessioni con i clienti via canali digitali, Cision, per servizi dedicate a professionisti del marketing e delle PR), il totale delle aziende di terze partner parte del programma sale a 16.

Dopo averne curato l’implementazione via web lo scorso Febbraio, da oggi arriva anche su Android e iOS la possibilità, per gli admin delle Community, di sfruttare le impostazioni di amministrazione per, in relazione ai moderatori, aggiungerne nuovi (dalla lista dei membri) o rimuoverne quelli esistenti.

Lo scorso Aprile, Twitter ha cominciato a testare con alcuni marchi il passaggio degli account da standard a professionale e, a Ottobre, ha predisposto un modulo perché si potesse inoltrare la propria candidatura a sfruttare la funzione. Quest’ultima è stata ora concessa a tutti, a patto di non aver violato ripetutamente le condizioni d’uso della piattaforma, d’aver un profilo completo di biografia e immagine profilo, e che sia chiara l’identità autentica dell’utente sul suo profilo (quindi niente profili fan, parodistici, per animali o personaggi di fantasia). Per sfruttare la novità, che dà diritto a funzioni aggiuntive tra cui il modulo Newsletter (in tandem con la controllata Revue), l’elenco dei prodotti, e “una nuova visualizzazione delle informazioni aziendali“, fermo restando la reversibilità del passaggio, è sufficiente recarsi nelle impostazioni del proprio profilo e intervenire sulla scheda “Twitter per professionisti”.

Dal leaker Paluzzi, invece, arrivano varie indiscrezioni. Innanzitutto, il canarino azzurro è ancora impegnato sulla funzione per i tweet collaborativi, visto che è stata approntata la pagina esplicativa dei passaggi attraverso cui viaggia la messa in funzione della novità (invito del collaboratore attraverso l’icona ad hoc in basso nel compositore dei tweet, accettazione dell’invito, pubblicazione del tweet che sarà visto come “co-autorato”, forse con l’accostamento di ambedue i nickname degli autori, delle loro immagini profilo, o con la collocazione in basso nel tweet dei dettagli del profilo collaboratore), senza trascurare i requisiti per poter sfruttare la funzione (la persona che si invita a collaborare deve seguirci vicendevolmente ed avere un profilo pubblico).

Dalla leaker Jane Manchun Wong, infine, arriva la scoperta dei Tweet Awards che, analogamente ai regali comprati via monete Stars su Facebook, ai Super Stickers di YouTube, al live gifting di TikTok, permetterebbe di conferire dei premi ai creators in base alla loro attività.