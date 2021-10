Serially: ufficiale lo streaming gratis, legale, e italiano di serie TV internazionali inedite

Attualmente, quello dello streaming online è settore simile a un chimerico gigante a tre teste, dominato cioè da Netflix, Prime Video, e Disney+, ove sembra davvero difficile entrare a compere, quanto meno col classico meccanismo degli abbonamenti visto che, sovente, capita già che gli utenti abbiano una o più sottoscrizioni per fruire i propri contenuti preferiti presenti sparpagliatamente nel panorama SOD (streaming on demand).

L’italianissima Serially, attiva da qualche ora, entra nel settore infatti con un diverso approccio, quello dell’AVOD (Advertising Video on Demand), proponendo contenuti gratuiti (nello specifico, serie TV), e senza costo alcuno, sostenuti dalla visione di annunci pubblicitari, secondo una maniera che ha fatto le fortune di YouTube, Mediaset Play e RaiPlay.

Nata in collaborazione con una realtà attiva nell’intrattenimento audio-video, iMXMedia, e dall’intuizione di due imprenditori italiani, Alessandro Mandeli e Massimo Vimini, tenendo conto di una ricerca (2B Research) secondo cui “il 70% degli utenti è disposto a visionare spot pubblicitari per guardare serie TV in streaming a costo zero“, Serially propone inizialmente 13 serie TV internazionali (+ altre 10 entro fine anno), per lo più produzioni inglesi o spagnole, ancora inedite sul territorio italiano, scelte da una community di fan da un paniere di numerose altre proposte emerse in occasione del MIPCOM di Cannes.

Su Serially, le produzioni in questione, tra cui la serie ispirata a Dorian Gray (Dorien), la miniserie HIM dell’attore inglese Fionn Whitehead (ex Black Mirror: Bandersnatch), Si fueras tu / Se fossi te dell’attrice spagnola Maria Pedraza (ex La Casa di Carta), Zomboat (serie inglese a tema zombie), Brassik (commedia inglese con l’attore britannico Dominic West), abbattono le barriere linguistiche dove possibile con un doppiaggio in lingua localizzata, attingendo a voci note sul panorama nazionale e, in altri casi, mediante sottotitolatura, sempre localizzata in italiano.

Per fruire del nuovo progetto Serially, che entro fine Ottobre arriverà anche sui device mobili Android e iOS via app, ed entro fine anno anche su smart TV, è sufficiente “sintonizzarsi” sulla pagina internet (serially.it/?utm_source=Sito) del nuovo servizio di streaming, ove sarà possibile registrarsi anche con Google, potendo cercare i contenuti per parola chiave, categoria (es. commedia, drammatico, fantascienza, fantasy, etc), o per preferiti (dopo averli stellati per tempo).