Facebook rivoluziona l’e-commerce con Shops, Ads personalizzate e visual search

Nel corso di una sessione di Live Audio Room organizzata dal CEO di Facebook Inc, Mark Zuckerberg, sono state comunicate diverse iniziative che intendono cavalcare l’attuale tendenza verso l’e-commerce, acuita dalla pandemia, attraverso il ricorso, anche sinergico, alle varie realtà applicative della piattaforma.

Lo scorso anno, Menlo Park ha lanciato i Facebook Shops che, a oggi, arrivati a un totale di 1.2 milioni in attività, vantano oltre 300 milioni di visitatori al mese: le cose andranno senz’altro meglio in futuro, vista la decisione di portare tali Shops anche su WhatsApp, quale sostanziale evoluzione degli attuali Cataloghi degli account Business, di modo che i clienti potenzialmente interessati a qualcosa di vista nel relativo Catalogo potranno interloquire col venditore per chiarire eventuali dubbi nella fase che precede l’acquisto.

Le recensioni dei Facebook Shop, che permetteranno anche valutazioni con foto e video per illustrare le prestazioni di prodotto, saranno messe a disposizione anche degli Shops su Instagram, per favorire una maggior consapevolezza in fase d’acquisto. Nel frattempo, negli USA gli Shops, con checkout annesso, sono già sbarcati in Marketplace.

In tema di pubblicità, l’intenzione è quella di renderla più customizzata e dinamica. A tal proposito, alcuni annunci personalizzati, Shop Ads, tenendo conto del comportamento d’acquisto degli utenti, appariranno dove v’è maggiore probabilità che finalizzino un acquisto: mettendo a frutto le piattaforme Perfect Corp e Modiface attraverso apposite API, è già possibile (es. nei progetti pilota con Huda Beauty e Laura Mercier) testare in AR dei prodotti (AR Try on) quali i rossetti (analogamente a quanto già fatto da Pinterest).

Ci vorrà ancora qualche mese, ma il tutto dovrebbe essere possibile entro il 2021, per poter mettere in campo, sempre su Instagram, una ricerca visiva ottimizzata dall’intelligenza artificiale: grazie alla stessa, secondo quanto spiegato da Zuckerberg (“Molta scoperta dello shopping inizia con la scoperta visiva, giusto, quindi vedi qualcosa che pensi sia fantastico. E poi, sai, forse vuoi vedere altri prodotti che sono così, o vuoi capire come ottenere quel prodotto“), un utente potrà selezionare un articolo per vedere dove comprarlo o trovarne di simili e, volendo, potrà anche ottenere lo stesso risultato scattando delle foto sul momento o dando in pasto alla AI quelle già presenti nel suo rullino.