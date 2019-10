WhatsApp beta per iOS: novità per l’app standard e lo spin-off Business

WhatsApp non conosce tregua alcuna e, anche in giornate di bassa rilevanza mediatica, riesce a destare l’attenzione sul proprio conto, come accaduto di recente con piccole migliorie trapelate su iOS e qualche perfezionamento dedicato anche a WhatsApp Business.

Menlo Park, come noto, ha rilasciato (via TestFlight), per iOS, la beta version 2.19.100, subito molto apprezzata per la possibilità di far ascoltare le note vocali direttamente dalle notifiche, senza aprire l’applicazione, e per la facoltà di rieditare al volo, in chat, foto ed immagini, prima di reinstreadare il tutto. Diverse testate indiane, tra cui India TV e Businesstoday, hanno spiegato come, in realtà, la versione menzionata di WhatsApp per iOS sia molto più ricca di quel che si crede, visto che porterebbe in dote molte altre feature.

Innanzitutto, per i melafonini aggiornati a iOS 13 sarebbe possibile inviare le Memoji, emoticons ritraenti in modo cartoonesco il volto dell’utente, nelle chat di WhatsApp, condividendole anche con gli utenti provvisti di sistemi Android e, in aggiunta a ciò, sarebbe ammissibile anche, al pari di quanto implementato su Instagram, sfruttare l’animazione Boomerang sui video.

Sempre mediante il canale TestFlight, ancora a favore degli utenti iOS, come confermato da WABetaInfo (al quale va anche il merito di aver scovato le “bolle scure” della dark mode, viste su Android, anche in iOS), è stata rilasciata una nuova versione sperimentale di WhatsApp Business, la 2.19.110.21, accompagnata da una nuova schermata d’apertura, con alcune icone ridisegnate nelle chat, particolari animazioni appannaggio delle celle ma, soprattutto, con l’opzione per applicare ai clienti ed alle chat le etichette (creandone anche di nuove, e raggruppando queste ultime in apposite categorie).

Infine, dal portavoce di WhatsApp, Sravanthi Dev, è giunta l’ufficializzazione che WhatsApp Business è stata introdotta anche in Indonesia, e che presto – a livello globale – implementerà la funzione catalogo promessa all’ultimo incontro F8 di Facebook, in virtù della quale le piccole e medie imprese potranno caricare i loro cataloghi di prodotti.