Pinterest: con Try On si prova in AR il rossetto prima dell’acquisto

Quando si pensa all’espressione “social network“, si è portati a pensare naturalmente a Facebook ma, secondo alcune recenti ricerche di mercato, alle spalle del colosso di Menlo Park, vi sono anche svariate alternative tra le quali quella in maggiore ascesa risulta essere Pinterest che, dal quartier generale di San Francisco, ha annunciato una novità che farà felici le utenti appassionate di shopping online.

In base ad alcuni dati diffusi da eMarketer, società di analisi statistica, a primeggiare nel campo dei social network, nei primi due posti, spiccano Facebook e Instagram ma, in terza posizione, Snapchat è stata appena superata da Pinterest, il social che permette di prendere spunti a suon di contenuti pinnati (salvati) in apposite bacheche. Nello specifico, la piattaforma delle immagini della grande P – nei soli USA, lo scorso anno – ha racimolato 82.4 milioni di utenti contro gli 80.2 di Snapchat, soprattutto grazie all’intuizione di aprirsi all’e-commerce.

Era appena il Settembre scorso, infatti, quando Pinterest annunciò il miglioramento della ricerca visiva, che permetteva di riconoscere più oggetti, onde avere suggerimenti sulle relative alternative, e il varo dei cataloghi, che consentiva ai marchi di caricare bouquet di prodotti poi trasformati in “Product Pins” per un acquisto remoto a suon di click (o tap).

Ora, sfruttando la piattaforma proprietaria per la realtà aumentata, Pinterest Lens, il prossimo step annunciato in ambito e-commerce, a partire dagli USA, si chiama “Try On” (Provalo), e prevede (su Android e iOS) che l’utente possa sperimentare diverse tonalità di rossetto, prima di procedere all’acquisto, all’insegna di un’iniziativa già messa in piedi da L’Oréal sul proprio sito e in collaborazione con Facebook, o varata da diversi marchi in tandem con gli influencer su YouTube (ove, però, ha avuto una portata assai minore).

Nel caso di Pinterest, si può procedere dalla lente di ricerca, nella quale inserire termini specifici, come “rossetto nero”, “labbra rosa”, o “labbra lucide”: a quel punto, si potrà testare un prodotto su un’immagine, magari variandone l’incarnato tramite la Lens della pelle, per creare la combinazione che più si avvicina al proprio IO reale. Diversamente, anche se nel procedere all’acquisto l’iter sarò lo stesso, si può avviare la fotocamera in-app e, dall’apposita Lens, scegliere il tono preferito del rossetto, applicandolo alle proprie labbra (con facoltà di salvare il risultato come reminder per acquisti post-datati), consci che nessun filtro di levigatura verrà applicato alla propria pelle, per un risultato quanto più realistico possibile.

Ad oggi, dell’iniziativa, che in futuro sarà estesa globalmente, e che andrà a riguardare anche altri prodotti, fanno parte famosi brand della cosmesi, come Sephora, Estee Lauder, Neutrogena, bareMinerals, e L’Orèal che, nello specifico, ha messo in campo i suoi marchi più celebri (Urban Decay, NYX Professional Makeup, Lancôme, e YSL Beauté).