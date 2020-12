Discovery+: arriva in Italia la piattaforma streaming per il real life entertainment

Il panorama dello streaming intrattenitivo, sempre più ricco di protagonisti, come Prime Video di Amazon, YouTube TV di Google, Netflix, Disney+ e Apple TV+, a cui si sono aggiunte in un secondo momento anche HBO Max, RaiPlay e Plex, ha da oggi un nuovo competitor, grazie al gruppo Discovery Inc che, nel corso di un evento online connesso con varie sedi mondiali, ha annunciato il lancio in varie parti del mondo, compresa l’Italia (in collaborazione di TIM), della piattaforma Discovery+.

Discovery+, che in pratica assorbirà ed arricchirà quanto già offerto da Dplay Plus, risulterà complementare agli abbonamenti già in possesso degli utenti, visto che si focalizzerà sui contenuti uscripted e “non fiction” del real life entertainment, che vanno dallo sport al lifestyle, passando per l’avventura, l’intrattenimento, e il true crime.

All’esordio, il 4 Gennaio 2021, sarà disponibile una line-up molto ampia di programmi, tra cui la versione italiana (“Ti spedisco in Convento Italia”) del reality “Bad Habits, Holy Orders“, che vedrà 5 adolescenti tra i 18 e i 23 anni recarsi in convento con le suore che tenteranno di distoglierle dalle loro “cattive abitudini” (smodato uso dei social, alcol, fidanzati, etc), la serie in 10 episodi (“Elettra e il resto scompare”) dedicata a lato personale della nota influencer Elettra Lamborghini, la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”, e “Naked Attraction Italia”, in cui un single sceglierà il proprio partner tra 6 persone dopo averle viste spogliarsi gradualmente dai piedi al volto.

Di base, Discovery+ potrà essere fruita sulle smart TV, sui tablet, e sugli smartphone, senza dimenticare i computer: dopo un periodo di promo iniziale, che permetterà di sottoscrivere il primo anno di abbonamento con uno sconto del 50%, scatteranno le tariffe standard, che prevederanno 39,90 euro all’anno per l’abbonamento base, e 69,90 per quello comprensivo anche degli eventi sportivi targati Eurosport (sport invernali, ciclismo, Olimpiadi di Tokyo con l’esclusione delle competizioni della Russia, basket, tennis, motori).

Da segnalare, infine, che sarà anche possibile provare il servizio sottoscrivendo un abbonamento mensile che, per l’abbonamento base, costerà 3.99 euro e, per quello con anche gli eventi Eurosport, 7.99 euro/mese.