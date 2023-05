YouTube Music testa la nuova scheda Samples in favore degli Shorts

YouTube ultimamente sta concependo diverse novità, basti pensare alle pubblicità di 30 secondi che non possono essere saltate in luogo di due annunci consecutivi di 15 secondi e alla possibilità di blocco per gli utenti che usano estensioni per bloccare la pubblicità, grande fonte di guadagno per Google e la sua controllata YouTube. Quest’ultima sta lavorando al timer di spegnimento anche sulle canzoni ed alla possibilità di far cambiare traccia via swipe.

Sono poi in corso cambiamenti di design per la versione web e per quella destinata ad Android TV e, sempre di recente, abbiamo potuto apprezzare come siano ormai integrati all’interno di YouTube Music anche i podcast. A tali novità se ne potrebbe presto aggiungere un’altra.

Secondo il portale di informazione tecnologica 9to5Google che è solito analizzare diverse app per scoprirne i segreti, YouTube starebbe testando su Music una piccola modifica della barra di navigazione in basso. Quest’ultima per anni è stata composta da Home, Esplora (suggerimenti e tendenze) e Libreria: ora – però – è apparsa, non ancora implementata ma comunque in test, una nuova scheda, chiamata “Samples” (da noi si potrebbe tradurre in Campioni o Esempi).

Quest’ultima contiene e cerca di mostrare video corti Shorts basati su video musicali (in sostanza video musicali in formato verticale, per far scoprire e suggerire nuova musica).

Nello specifico, la schermata prevede in alto a sinistra il logo di YouTube musica e, intorno, il video in riproduzione. In basso c’è poi un quadratino con la copertina, affiancato dal nome del brano e dalle informazioni sull’artista più in basso: a destra ci sono alcuni pulsanti incolonnati, tra cui quello per l’apprezzamento / like, quello per l’aggiunta a qualcosa, quello per la condivisione, quello per la riproduzione e un pulsante indicante gli Shorts. Al momento si attende un commento più sostanzioso da parte di Google che per ora si è limitata a una risposta formale a una richiesta di commento ufficiale sulla novità.