YouTube Music ora supporta i podcast al suo interno

Ormai da tempo Google ha presentato la piattaforma YouTube Music che ha raccolto l’eredità del vecchio hub Google Music, poi finito nel cimitero (affollatissimo) dei servizi Google, in compagnia di Google Wave, Google Plus, Google Talk, Google Gruppi, Google Buzz e di Google Video (assorbito proprio da YouTube). Col passare del tempo le lacune che YouTube Music sono state colmate sempre più e ora tale app è entrata in una sua fase di espansione, diventando per così dire minacciosa verso altri servizi di Big G.

Nelle scorse ore, Google ha ufficializzato, via forum di supporto, il fatto che su YouTube Music siano arrivati ufficialmente i podcast. La nuova sezione, concepita per sposarsi alla perfezione con l’esperienza dei video podcast di YouTube, comprende vari generi di podcast, ma anche quelli preferiti e quelli che potrebbero piacerti, suggeriti dagli algoritmi di YouTube Music, presumibilmente sulla base delle nostre abitudini di ascolto.

La brutta notizia è che al momento l’implementazione dei podcast in YouTube Music procede lentamente, ovverosia a scaglioni ed è limitata agli utenti negli USA.

Google non ha precisato quando – e se – tale implementazione coinvolgerà anche gli altri mercati. L’altra novità potenzialmente negativa è quel che ne sarà di Google Podcasts, la piattaforma specializzata per le trasmissioni audio, con un bouquet di contenuti assai ampio, e tante funzioni utili (es. l’archiviazione dei programmi riprodotti e il download automatico dei nuovi episodi), che non viene più aggiornata dal lontano Agosto dello scorso anno e che non appare più tra i risultati di Google Search (Ricerca).

D’altro canto, e questa è una buona notizia, Mountain View sottolinea come la “esperienza di ascolto di podcast è diversa dalla nostra esperienza di ascolto musicale in cui è necessario un abbonamento Premium“. Questo per dire che non sarà necessario un abbonamento per avere funzioni come il cast degli episodi o il download degli stessi anche se è lecito attendersi un’esperienza non “ad-free” con annunci pubblicitari durante l’ascolto dei podcast.