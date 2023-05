YouTube: novità di design su Android TV, migliorie per gli inserzionisti pubblicitari

Di recente YouTube ha annunciato diversi dati relativi alla seconda trimestrale del 2023 ma anche diverse novità, tra cui una che riguarda la sua iterazione su piattaforma Android TV.

Google ha annunciato che nel trimestre chiusosi il 31 Marzo ha ottenuto entrate pubblicitarie per 6,69 miliardi di dollari, che sono inferiori ai 6,87 miliardi di dollari dello scorso anno: nello specifico si tratta di un calo del 2,6% su base annua per le entrate pubblicitarie. Sempre in tema di statistiche è stato annunciato che la monetizzazione e i tempi di visualizzazione degli Shorts “stanno andando bene“. In relazione ai video corti Shorts sono state annunciate nuove soluzioni pubblicitarie.

YouTube Select Run of Shorts fa sì che gli annunci saranno mostrati insieme ai video più pertinenti e popolari nel feed degli utenti mentre la funzione First Position on Shorts, in test sulla piattaforma YouTube Select, fa sì che quando un utente inizia a guardare un video Short, l’annuncio di una data azienda sarà il primo in cui si imbatterà (insomma, un posto in prima fila per l’inserzionista pubblicitario).

Abbandonando il settore della pubblicità, la versione di YouTube per Android TV su dispositivi come i box Android TV e Google TV, i dongle Chromecast con Google TV e l’hardware Nvidia Shield, ha ricevuto un restyling in stile Material You per il lettore dei video con animazioni slide-in per le schede descrittive, il titolo, e il pannello laterale dei dati del canale (il cui ultimo riquadro “mostra informazioni specifiche sul canale come il numero di iscritti e lo stato attuale dell’abbonamento“) che appaiono in campo “senza una transizione graduale“.

Secondo le fonti, tale novità, che ricorda un pochino il menu di accensione scorrevole di Android 13 che si trova in smartphone di terze parti e sui Pixel, è in diffusione per lo più negli ultimi giorni.