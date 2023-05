YouTube Music: in test il cambio traccia avviene via swipe

Da quand’è nato, YouTube Music ha introdotto diverse migliorie per colmare il gap da rivali come Spotify ed Apple Music che avevano certe funzioni da molto (più) tempo: di recente, ad esempio, la piattaforma è diventata un hub per i podcast, e ha introdotto anche uno sleep timer. Non pago di ciò, Google ha introdotto anche i testi delle canzoni in tempo reale e le statistiche di ascolto. Ora tocca a un nuovo round di migliorie, con però più originalità da parte di Mountain View.

Secondo diversi utenti, nelle scorse ore YouTube Music ha preso a rilasciare una nuova interfaccia per il mini-player. Quest’ultimo, che compare in basso quando si riproduce la musica, di solito ha un pulsante per il Play e la Pausa, oltre che uno specificatamente concepito per saltare le tracce. Orbene, nella novità messa in campo da Google, il pulsante per saltare la traccia manca, non c’è. Questo perché Google vuole che, per passare da una traccia all’altra, si usino le gesture.

In particolare, si può swippare sulla traccia musicale, verso sinistra per passare a quella successiva o verso la direzione di destra per passare a quella precedente.

Conscia che il supporto alle gesture potrebbe causare inconvenienti, Google ha rimosso dalla nuova interfaccia la gesture dello swipe verso il basso per chiudere il mini-player. Nell’ambito della novità in questione, il pulsante per saltare la traccia però non è solo sparito, ma è stato proprio sostituito da un altro pulsante, quello per il Cast verso i dispositivi (es. verso uno speaker Bluetooth nelle vicinanze o verso la propria Android TV).

Al momento, la novità in questione appare ancora poco diffusa e non è presente per tutti gli utenti o su tutti i dispositivi: Google non ha fornito una tempistica per capire quando questa novità verrà messa a disposizione di tutti.