YouTube Music introduce su smartphone i testi in tempo reale

YouTube Music sta distribuendo davvero tante novità per i suoi abbonati al piano a pagamento YouTube Music. I podcast han principiato a fare la loro comparsa tra le ricerche e nella schermata principale ed è arrivata l’impostazione a griglia per la raccolta della Libreria. A tali e altre novità se ne sta appena aggiungendo un’altra, secondo alcune testimonianze che stanno giungendo proprio in questo periodo.

In passato, YouTube Music permetteva di visualizzare il testo delle canzoni in forma statica attraverso la scheda centrale collocata sotto la barra di riproduzione, che mostra il titolo del brano, il relativo autore, il pulsante di riproduzione o pausa e quello per andare avanti. Lo scorso Ottobre, poi, venne annunciata una collaborazione con MusixMatch per i testi e partì un rinnovamento che era emerso sul Chromecast e nei set top box multimediali.

Tale rinnovamento in queste ore sta apparendo pure su YouTube Music per Android e iOS. Si tratta di una funzione che funziona un po’ come in altre realtà di streaming musicale: i testi vengono palesati in forma un più grande che in passato, e scorrono. La frase che si sta cantando in quel momento appare evidenziata, di maggiori dimensioni e in bianco, rispetto al resto del testo del brano, che appare leggermente più piccolo sullo sfondo, prima e dopo, in un colore più scuro.

Secondo poi quanto hanno notato alcuni utenti, la versione iOS di questa miglioria avrebbe in più un piccolo e ulteriore modo di differenziazione, rappresentato da una piccola sfocatura dello sfondo.

L’idea, insomma, è di guidare chi legge il testo e magari voglia canticchiarlo a mo’ di karaoke. Secondo alcune testimonianze giunte nel subreddit dedicato da Reddit a YouTube Music, questa novità sta apparendo come detto nelle versioni Android e iOS di YouTube Music, dove però non ancora diffusa totalmente. Ciò lascia intuire che Google stia procedendo con varie sessioni di rilascio, che avvengono senza dover aggiornare l’app, ma mediante l’attivazione da server remoto della nuova funzione di testi in tempo reale che, quindi, col passare del tempo coinvolgerà tutti.