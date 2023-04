YouTube Music: in roll-out l’interfaccia a griglia per la Libreria

Lo scorso Agosto, YouTube Music ha rilasciato una nuova interfaccia per la Libreria, basata su una visualizzazione a elenco, poi estesa, a inizio anno in corso, in forma stabile Le cose, in quest’ambito, sarebbero però ancora e nuovamente in evoluzione, secondo alcune segnalazioni giunte.

Secondo quanto evidenziato da alcuni utenti nel subreddit di YouTube Music su Reddit, e da alcuni redattori di Android Police, Google sta nuovamente procedendo a distribuire un restyling per l’interfaccia della Libreria. Il nuovo layout non mostra più l’elenco, con almeno otto elementi visualizzati, ma mostra uno scherma a griglia. In questo caso, contemporaneamente sono visualizzati solo quattro elementi (album, playlist, brani), tra cui due per riga (e l’accenno iniziale ad altri due elementi).

Ogni elemento, brano o album, conferisce una notevole priorità visiva alla copertina: i dettagli dell’autore e il nome del brano non sono più posti di lato, come nell’elenco, ma sono posizionati sotto la copertina. A fianco delle opzioni di riordinamento, si trova un pulsante one-touch che mostra quanto il nuovo stato di cose sia opzionale. Infatti, toccando questo pulsante, se si conosce bene le proprie playlist, si può passare facilmente alla visualizzazione a elenco, che mostra – come detto – più elementi, ma che si adatta anche meglio agli schermi più grandi, come quelli dei tablet e dei dispositivi pieghevoli, ove viene riempito bene lo spazio.

La situazione resta differente per la versione desktop di YouTube Music. Quest’ultima, infatti, è bene ricordarlo, adotta per impostazione predefinita un layout a griglia. Al momento, non è noto a che ritmo proceda l’implementazione della nuova esperienza di visualizzazione (a griglia switchabile) della Libreria, né è noto quanto sia la portata di questa implementazione che, in ogni caso, non appare essere ancora molto diffusa sui vari terminali esaminati.

Nelle scorse settimane, YouTube Music aveva integrato i credits (ringraziamento), varato iniziative per i podcast, ma non solo. La medesima piattaforma aveva anche diffuso, all’inizio della primavera, il suo recap stagionale dedicato all’inverno.