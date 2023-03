YouTube Music lancia il recap invernale delle abitudini di ascolto

Sono molte le piattaforme di streaming audio che offrono dei riepiloghi musicali, anche se solo annuali, come fa Spotify col suo Wrapped. Da qualche tempo, YouTube Music ha invece introdotto i Recap stagionali: tra questi, con l’inizio della primavera, è arrivato il Recap dell’inverno 2023, o Winter Recap 2023.

Molti utenti hanno segnalato che, entrando nell’app di YouTube Music, sono stati accolti da un messaggio che li avvisava del fatto che il loro “Winter Recap ’23 è pronto per essere visualizzato“. A quel punto, sotto, c’era il pulsante “Ottieni il tuo riepilogo”: toccando questo pulsante, si veniva portati in una Storia che mostrava i “migliori artisti, brani, generi, playlist e album invernali“. L’utente può salvare queste schermate per condividerle in seguito, o intervenire sul pulsante condividi per condividere sul momento le schermate riassuntive.

Terminata la Storia in questione, si verrà portati alla pagina personale di riepilogo con varie metriche. Ad esempio vi sono i minuti totali passati all’ascolto, la “esibizione dal vivo preferita dell’inverno“, ma non solo. Di recente, Google ha attuato una integrazione tra Google Foto e YouTube Music e, quindi alcune immagini di specifici mesi sono state scelte per rappresentare la canzone preferita dei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio.

L’utente può modificare questa integrazione intervenendo su “Gestisci foto” in Google Foto e attivando o disattivando la funzione: lo stesso si può fare anche sul posto, intervenendo sempre sulla voce “Gestisci foto”.

Al momento, la novità del recap invernale risulta in fase di distribuzione ma, nel caso non la si notasse ancora, è possibile andare a cercarla. Attraverso la miniatura dell’account Google, si accede alla pagina dell’account personale di YouTube Music e, qui, bisognerà soffermarsi sulla voce “Il tuo riepilogo”: al suo interno sarà possibile accertarsi se è già stato distribuito il nostro nuovo riepilogo. In ogni caso, è possibile dare un’occhiata ai precedenti riepiloghi e farsi un’idea del mutamento dei propri gusti nel tempo.