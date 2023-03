YouTube Music comincia a integrare i podcast

Dopo le promesse fatte nelle scorse settimane, a Febbraio, sembra che YouTube stia iniziando a rilasciare i podcast in YouTube Music, negli USA, a partire dalla sua versione web based e Android. Al momento la novità viene data come in rilascio sul solo suolo degli Stati Uniti e non sono emerse tempistiche in merito al varo della novità anche in Europa dove comunque è attesa.

Secondo gli screenshot condivisi su Reddit nel subreddit relativo a YouTube Music l’interfaccia di riproduzione dei podcast è simile a quella della musica. In alto c’è il toggle per passare dalla versione video a quella audio e viceversa dei podcast, mentre sotto c’è la copertina o miniatura squadrata. Seguono poi il titolo dell’episodio e il nome del podcast, affiancati dai pollici in su per conferire i like dell’apprezzamento e in giù per tributare i dislike della disapprovazione di quanto ascoltato. C’è poi la barra di avanzamento che rende conto del punto in cui stiamo arrivando con la riproduzione dei contenuti.

Sin qui, i tratti in comune tra le due interfacce. Le differenze non mancano tra le due interfacce non mancano, a un occhio attento. Al posto, infatti, dei pulsanti ultimo e successivo, ci sono quelli per balzare avanti di 30 secondi o per tornare indietro di 10 secondi. Non mancano poi le opzioni per regolare la velocità della riproduzione degli episodi, con scatti di un quarto, da 0,25x a 2,0, e uno sleeper time.

La scheda testi è stata sostituita da quella Dettagli, con una descrizione del podcast: proseguendo nelle differenze, la coda Next Up nella fattispecie contiene gli “Episodi per dopo”. La pagina degli episodi, che ha la stessa descrizione, via pulsante del segnalibro salva l’episodio appunto in “Episodi per dopo“, una playlist a formazione automatica che, in Libreria, si trova accanto ad altre playlist o album. L’utente potrà cercare i podcast attraverso i suggerimenti nella schermata iniziale o cercarne uno in particolare nel pannello di ricerca e disporrà di filtri. Trovato un episodio, sarà, come su Spotify, possibile aggiungerlo a playlist miste, di podcast e musica.

Attualmente, non sono supportati i podcast provvisti di un feed RSS, ma solo quelli caricati appositamente su YouTube Music e, qui, etichettati come podcast. Al momento non è chiaro cosa ne sarà della realtà separata Google Podcasts, anche se Mountain View ha spiegato che rimarrà al suo posto (sebbene Google abbia tolto i collegamenti diretti a Google Podcasts dai suoi risultati di ricerca).