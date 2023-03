YouTube: per Music arrivano i credis, per TV il multiview

Google, nelle scorse ore, ha annunciato un’impirtante novità per lo spin-off YouTube TV e, nel contempo, avviato il roll-out di un’attesa funzionalità per gli utenti di un altro spin-off, YouTube Music.

Da almeno 4 anni nel forum di supporto di YouTube si chiedeva la funzione dei credits per i brani che si ascoltavano e qualcosa sembra essere cambiato. Nel subreddit dedicato a YouTube Music, l’utente /u/matteventu ha riferito che, nel menu di overflow della sua versione dell’app, è apparsa l’opzione “Visualizza titoli di coda” che mostra informazioni come chi abbia eseguito, scritto o prodotto un brano (Eseguito da, Scritto da, Prodotto da) e da dove provengano i metadati associati. Al momento non è chiaro se tali informazioni possano essere inviate o se vengano condivise dalle etichette musicali, nel quale caso sarebbe un problema per gli artisti indipendenti che si autopubblicano su YouTube Music.

Al momento, tale funzione sembra poco diffusa, segno che probabilmente nei prossimi giorni o settimane verrà estesa tramite una progressiva serie di attivazioni da server remoto. YouTube Music non è l’unica realtà dello streaming ad aver previsto una funzione del genere.

Da tempo la celebre piattaforma Tidal pubblica dei credits con molte più informazioni di quante messe a regime dal rivale googleiano di cui sopra. Nello specifico tale piattaforma non solo condivide chi abbia scritto, prodotto, eseguito e composto una data traccia, ma annovera anche uno spazio con recensioni ed eventuali premi della critica, oltre a ringraziamenti per le band di appoggio, i campioni musicali adoperati e, ove presente, per il personale di studio.

Da Google arriva infine la notizia secondo cui a partire da questi giorni, e con un roll-out che si completerà nei prossimi mesi, distribuirà la funzione di multi-view in favore di YouTube TV. In questo modo gli abbonati a tale servizio, che negli USA è alternativo alla tv via cavo, potranno visualizzare sino a 4 stream in diretta in contemporanea, con la croce direzionale che permetterà loro di aprirne uno a schermo intero. Purtroppo, secondo quanto viene spiegato, non si potranno scegliere gli stream (sarà YouTube a farlo) ma, in compenso, per gestire questa funzionalità non occorrerà un hardware potente, dacché le elaborazioni necessarie saranno svolte da Google lato server.