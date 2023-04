YouTube Music introduce lo sleep timer pure per i brani

YouTube Music sta rilasciando diverse novità, come la visualizzazione a griglia, il winter recap 2023, lo scaricamento in automatico dei brani riprodotti di recente, l’integrazione dei podcast, e l’introduzione dei testi in tempo reale, sia su Android che su iOS, che ha pure ricevuto un’interfaccia più interessante. Per il resto, le novità non si sono certo esaurite qui.

Era lo scorso Dicembre quando la piattaforma Googleiana YouTube Music aveva condotto un sondaggio tra i propri utenti, chiedendo ad esempio quali funzioni avrebbero voluto vedere esordire, offrendo come scelte i “consigli migliori” (non è chiaro cosa siano), “testi migliorati”, “riproduzione in sottofondo”. Vinse proprio la “riproduzione in sottofondo”, in modo schiacciante ma, da allora, tale novità è rimasta ancorata al solo Canada.

In compenso, da Luglio si è avvistato lo sviluppo in corso della funzione sleep timer volta a consentire un miglior benessere digitale. Secondo alcune testimonianze, lo sleep timer sta ora sbarcando anche in merito ai brani.

In particolare, lo si nota all’interno del menu di overflow, sempre più allungato dimensionalmente (sebbene non sia escluso che venga sottoposto a una ristrutturazione come quella che, annunciata ufficialmente a Novembre, salvo poi esser ritirata a Gennaio, nascondeva il pulsante “Non mi piace”) specie dopo l’aggiunta dell’opzione per visualizzare i titoli di coda, che appare sotto la pagina “In riproduzione” (letteralmente “Now playing”).

Va notato come non sia la prima volta che YouTube Music si cimenta con un interruttore di spegnimento visto che, in passato, prima di predisporne uno “in generale”, ne aveva previsto uno per i podcast, “nella pagina Podcast Now Playing“. In questo caso la velocità di riproduzione era a sinistra mentre il pulsante sleep timer era posto a destra, al posto del pulsante di ripetizione. Al momento lo sleep timer non appare implementato in modo molto diffuso, forse perché si sta procedendo a scaglioni, con attivazioni successive da server remoto.