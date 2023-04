YouTube Music: possibile mostrare le proprie statistiche pubbliche di ascolto

Abbiamo visto come quelli recenti siano stati tempi pregni di novità per YouTube Music, che ha rilasciato uno sleep timer pure per i brani e non solo per i podcast, senza dimenticare i testi in tempo reale anche sugli smartphone e il rilascio dell’interfaccia a griglia per la Libreria / Raccolta.

Nelle scorse ore, secondo i colleghi di 9to5google, Google ha avviato il rilascio di un’altra novità per YouTube Music, che rende un poco più social questa piattaforma altrimenti incastonata nella canonica categoria degli streaming audio. Nello specifico, si tratta della possibilità di visualizzare alcune informazioni, come le metriche di ascolto, o le playlist pubbliche, per gli account normali, ovvero per quelli non appartenenti agli artisti.

A livello di interfaccia, andando nel proprio Canale, dall’immagine in alto a destra del profilo, si visualizzano metriche come quelle afferenti a quante volte si siano riprodotte a ripetizione, negli ultimi 7 giorni, artisti, brani, playlist e video. Va precisato che di default queste metriche, per tutelare la privacy, sono assolutamente private.

L’utente dovrà recarsi nelle impostazioni di YouTube Music e qui trovare la sezione “Privacy e posizione”. Al suo interno l’utente dovrà cercare la voce relativa alle “Impostazioni canale”: quivi giunto basterà intervenire via interruttore sull’opzione “Abilita statistiche pubbliche”. Ovviamente Google è ben consapevole che si può voler non condividere tutti i dati, ma procedere a una scelta cum grano salis. In tal senso ci si dovrà recare nelle “Impostazioni privacy avanzate”.

Qui, l’utente avrà a disposizione 4 distinte voci, “Mostra le canzoni a ripetizione”, “Mostra gli artisti a ripetizione”, “Mostra video musicali ripetuti: sono visibili solo i video pubblici”, e “Mostra playlist ripetute: sono visibili solo le playlist pubbliche”, ognuna delle quali con un proprio interruttore di facile utilizzo. Secondo quanto emerso, la novità in questione mostrerà nel profilo / Canale dell’utente non artista anche tutte le proprie playlist pubbliche.