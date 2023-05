YouTube: chiuse miliaia di Canali, test per restyling versione web

Google ha annunciato diverse novità in merito a YouTube, con il via a un test per la riprogettazione della sua versione web based, e l’ufficializzazione di importanti risultati raggiunti in quota sicurezza.

La prima novità riguardante YouTube ha a che fare con la sicurezza. Google ha diffuso i dati relativi ai risultati raggiunti dal gruppo di analisi sulle minacce, TAG (Threat Analysis Group), che ha chiuso circa 21 mila Canali, tra cui circa 7.500 a Gennaio, 5.200 il mese successivo, e circa 7.400 nel Marzo 2023. Dietro gran parte (pressappoco 18.000) di questi Canali c’era la Cina, da cui proveniva spam in lingua locale su “musica, intrattenimento e lifestyle“. Al secondo posto (con circa 1.000 Canali) c’era la Russia.

Secondo un’indagine della Internet Research Agency, circa un centinaio di Canali elogiava Putin, criticando la Nato e l’Occidente, forniva supporto alla compagnia di mercenari Wagner e seguiva con approvazione il dipanarsi delle operazioni russe in territorio ucraino.

Un’altra novità riguarda un test che secondo alcuni utenti YouTube sta conducendo a proposito della propria interfaccia lato web che, ad alcuni, è apparsa rivisitata, con lo spostamento in basso della descrizione (tagliata visto che le sono destinate solo 3 righe), dei commenti (cui è data meno enfasi, in forma di piccola casella accanto al player e sotto la descrizione, con relativo click per visualizzarne di più e poter commentare in prima persona), del titolo e dei suggerimenti (“disposti come un cluster nella parte inferiore del video player“).

Le prime reazioni in merito a questa rivisitazione, che tra le altre cose perde la descrizione per i pulsanti Mi piace, Non mi piace, Condividi e Iscriviti, è in generale negativa, con vari utenti che lamentano uno schermo che a loro “appare molto più disordinato e occupato“, visto che ora ci sono tante differenti miniature che richiedono l’attenzione.