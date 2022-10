WhatsApp: valanga di novità, in rilascio o solo avvistate

Ascolta questo articolo

La nota messaggistica istantanea WhatsApp, nelle scorse ore impegnata in una polemica con Apple a proposito della sicurezza di iMessage, ha introdotto un’ampia serie di piccole novità, nel mentre emergono anche rumors sulla comparsa di nuove funzioni.

In occasione della beta 2.22.22.10 per Android, WhatsApp ha conferito ad alcuni utenti business la possibilità di visualizzare la scheda Strumenti aziendali, che elenca tutti gli strumenti a disposizione delle aziende senza dover entrare nelle impostazioni: tale scheda prende il posto di quella per la fotocamera, cui comunque si potrà accedere grazie alla comparsa di una scorciatoia ad hoc. Tale novità è stata appena avvistata pure su iOS, grazie alla beta 22.22.0.70.

Dopo quanto visto nella beta 2.22.22.12 per Android, con la beta 22.22.0.73 per iOS WhatsApp ha portato anche sugli iPhone la novità per la quale, nelle chat di gruppo, la bolla delle reazioni conferite a un messaggio può visualizzare 4 Reactions in luogo delle precedenti 3.

Se n’era parlato per la prima volta nella beta 2.22.21.3 per Android e, ora, con l’arrivo delle nuove beta 2.22.23.8 e 2.22.23.9, alcuni fortunati utenti di WhatsApp possono creare (con qualche piccolo malfunzionamento) gli Avatar, dalle impostazioni, grazie all’omonima sezione: creato un alterego, la piattaforma creerà subito un pacchetto di adesivi su di esso basati, che potranno essere usati nelle chat, e sarà possibile usare l’avatar come immagine di profilo. Secondo l’utente Ahmed Ghanem, su Twitter noto come @TheSunshineDay, la messaggistica WhatsApp ha anche “aggiornato la sezione di invito dei gruppi“.

Da tempo WhatsApp permette di silenziare i gruppi, il che torna utile posto che da qualche settimana ad alcuni utenti è stata sbloccata la funzione che porta a 1.024 il numero dei partecipanti massimi a un gruppo: secondo WABetaInfo, nella beta 2.22.23.9 si sono trovate tracce di una futura funzione che silenzierà in automatico i gruppi di grandi dimensioni, forse “nel momento esatto in cui raggiungono i 512 partecipanti” e quando “gli utenti si uniscono a gruppi numerosi“.

Scaricabile dal Microsoft Store, la beta 2.2242.0.0 di WhatsApp per Windows introduce diverse novità. Innanzitutto, è comparsa l’impostazione, non ancora modificabile, che permette di gestire chi può vedere quando siamo online e, in più, è possibile vedere e votare i sondaggi, ma non ancora crearli, come già possibile per alcuni tester lato mobile. Diventa possibile ingrandire o rimpicciolire le foto condivise nelle chat, ma non solo. Tra le impostazioni per gestire le notifiche è apparsa l’opzione per escludere solo le notifiche dei messaggi, di modo che ci si possa soffermare solo su quelle delle chiamate. Infine, tra le impostazioni, la pagina di collegamento reca “tutte le scorciatoie da tastiera“.