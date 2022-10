WhatsApp: novità in beta, anticipazioni sugli avatar

Ascolta questo articolo

WhatsApp, la principale applicazione di messaggistica al mondo, che ha introdotto le Storie prima della rivale Signal, si è cimentata nel rilascio di alcune novità attraverso le beta, per gli utenti standard e business, ma ha prospettato anche l’arrivo dei famosi e ambiti avatar (non più a mezzobusto).

La prima novità riguardante WhatsApp arriva dai leakers di WABetaInfo, secondo i quali, installando la beta 2.22.22.10 di WhatsApp Business per Android, alcuni utenti (con altre attivazioni che seguiranno nelle prossime settimane) hanno scoperto un cambio d’interfaccia alquanto singolare. In particolare, è loro sparita in alto a sinistra la scorciatoia per la fotocamera, risultando sostituita da una, chiamata Business Home, tippando la quale si viene portati in una schermata contenenti gli strumenti aziendali, che quindi vengono messi a disposizione in modo più immediato senza che sia necessario addentrarsi nelle impostazioni dell’app.

Installando la beta 2.2240.1.0 per Windows dal Microsoft Store, invece, i medesimi feature tracker hanno scoperto che, ora, non è anche possibile rispondere agli aggiornamenti di stato, che è possibile visualizzare dallo scorso Agosto: tuttavia, non si può ancora creare da tale app uno status update. La medesima release ha portato in dote pure una sidebar che offre l’immediato accesso al proprio profilo, alle impostazioni e agli aggiornamenti di stato.

Dal Meta Connect 2022, arrivano novità che coinvolgono financo WhatsApp. Nel corso dell’evento che ha esibito novità professionali, di gaming, e in tandem con Microsoft per quel che riguarda il Metaverso, si è appreso che finalmente gli avatar saranno a corpo intero, quindi anche con le gambe.

Entro fine anno, sarà operativo il Meta Avatars Store che permetterà di personalizzarli nell’aspetto e nel look. Ebbene, proprio tali avatar arriveranno in breve tempo su WhatsApp, potendo essere creati direttamente in-app, magari dopo essersi semplicemente scattati un selfie e, dal prossimo anno, potranno essere usati (invero pure su Instagram e Messenger) nelle videochiamate, ove rispecchieranno le espressioni dei colloquianti.