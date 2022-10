Meta, Metaverso: polemica con Apple, arrivo delle app Windows 365 e Microsoft 365

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, Meta ha tenuto il suo consueto evento annuale, nel corso del quale ha svelato le novità professionali del Metaverso, grazie al nuovo visore Quest Pro, che dovrebbe rendere il lavoro un’esperienza sociale, e di gaming, grazie al precedente Quest 2. Nel contempo, il CEO di Meta ha aperto una polemica con Apple sempre a proposito del Metaverso che, grazie al Meta Quest, per intanto si appresta ad abbracciare le app suite Windows 365 e Microsoft 365 di Redmond.

Intervistato da TechCrunch a fine Meta Connect 2022, Zuckerberg ha presentato la sua azienda e Apple come in competizione filosofica, visto che ambedue le realtà lavorano al Metaverso e considerando che anche Apple dovrebbe far uscire, nel 2023, un suo visore.

In merito a questo confronto, il giovane imprenditore hi-tech ha spiegato che il Metaverso dovrebbe essere uno standard aperto, cui possano collaborare anche società e sviluppatori diversi (sebbene, come giustamente notato dai colleghi di HDBlog, molte delle esperienze più interessanti in esso realizzate da Menlo Park siano precluse ai visori di terze parti, come nel caso del Pico 4), mentre ciò a cui lavora Apple rischia di essere, riportando in auge il senso del confronto tra PC e Mac, qualcosa di chiuso, per il grande controllo che Cupertino esercita sull’uso dei suoi dispositivi e la sua tendenza a blindare gli utenti nel proprio ecosistema.

Il Metaverso di Apple, inoltre, rischierebbe pure di danneggiare consumatori e concorrenti, dall’alto del fatto che la mela morsicata ha già il controllo di uno degli smartphone più utilizzati a livello mondiale, l’iPhone.

Un altro tema trattato da Zuckerberg è stato, non a caso, quello del lavoro. Microsoft, infatti, già in passato ha dimostrato attenzione alle realtà simulate col proprio visore Hololens e, nelle scorse ore, ore ha confermato che sui visori standalone di Meta non arriverà solo l’Xbox Cloud Gaming, ma anche Teams, che grazie al protocollo Mesh, permetterà di realizzare meeting in VR e MR, Microsoft 365, in modo da poter usare dai visori di Menlo Park anche altre app del pacchetto Office, come World, Excel, PowerPoint, e Outlook, e Windows 365https://news.fidelityhouse.eu/software-app/windows-365-ufficiale-il-sistema-operativo-di-microsoft-basato-sul-cloud-518241.html, in modo da poter accedere a un vero ambiente di lavoro, superando da una parte le barriere degli OS Android based dei visori attuali, e dall’altra l’esigenza di “connettersi fisicamente al proprio computer“.