ByteDance annuncia il nuovo visore premium standalone per la VR "PICO 4"

Come previsto, PICO, brand attivo nella realtà virtuale per conto della controllante cinese ByteDance (la stessa di TikTok), ha annunciato, anticipando Meta, un nuovo visore premium standalone, col nome di PICO 4.

PICO 4 punta molto sul comfort, con un peso di soli 295 grammi (586 grammi col supporto per la testa, che deve il suo peso al fatto di integrare altoparlanti per il surround 3D, ottimizzati con la riduzione dell’eco fino a 50 decibel e del rumore sino a 30 decibel) che ne fa il visore VR più leggero mai realizzato dal costruttore: il merito va all’introduzione, tra le Pancake Optics, di lenti più leggere e piccole delle Fresnel usate dal rivale Quest 2, con conseguente riduzione della custodia a 35,8 mm.

Le fascette, regolabili, per il rivestimento del cuscinetto, adoperano il tessuto traspirante SuperSkin, con la parte posteriore del visore che assicura invece stabilità grazie all’impiego di una pelle poliuretanica. Non manca, in confezione, un distanziatore per occhiali, mentre il prodotto mette a disposizione anche la certificazione di bassa luce blu rilasciata da TÜV Rheinland per il display e infinite possibilità (gamma IPD da 62 a 72 mm) di regolare la distanza dell’obiettivo.

Secondo la scheda tecnica, il PICO 4, grazie ai due display LCD da 2.56 pollici, assicura una risoluzione da 2.160 per 2.160 pixel, 4K+, con un refresh rate da 72 a 90 Hz, 1.200 PPI, un campo visivo di 105 gradi. La cornice esterna reca attorno a sé quattro telecamere SLAM incaricate della mappatura dell’ambiente esterno, che operano di concerto con un sensore RGB da 16 megapixel, posto alla base del visore, che contribuisce a una “modalità passthrough RGB più nitida“.

Ad animare il visore opera il processore Snapdragon XR2 coadiuvato da 8 GB di RAM (vs i 6 dei Quest 2). Sempre all’interno vi è il modem per il Wi-Fi 6 e la batteria da 5.300 mAh che assicura 3 ore di funzionamento, potendosi caricare rapidamente via protocollo Qualcomm Quick Charge 3.0.

Passando ai controller, questi ultimi, alimentati da batterie AA, provvisti di infrarossi, sono molto eleganti con la loro struttura ad arco: hanno due pulsanti di sistema (compreso quello per gli screenshot), due pulsanti principali, una levetta, il pulsante di presa e quello di attivazione. Offrono un grande realismo grazie al motore HyperSense a banda larga e supportano i 6 gradi di movimento 6DoF per una più ampia libertà di movimento nell’ambiente simulato.

Lato software, PICO 4 è mosso dal sistema operativo PICO OS e, grazie al PICO Store, aggiunge contenuti a quelli desumibili dallo Steam VR: nello specifico, non mancano contenuti per il fitness (es. All-in-One Summer Sports VR, e Les Mills Body Combat, mentre Just Dance VR grazie a Ubisoft arriverà nel 2023), con la fascia PICO Fitness che, tracciando i movimenti della parte inferiore del corpo, permetterà di avere i dati sulla propria prestazione con possibilità di confrontare una cronologia degli allenamenti. Tra i giochi, vi saranno The Walking Dead: Saints & Sinners – Capitolo 2: Retribution e Peaky Blinders: The King’s Ransom, Ultimechs mentre, collaborando con Wave, arriveranno esperienze musicali immersive. In seguito, nel corso del 2023, Discovery Channel porterà esclusivi documentari, mentre la piattaforma Pico Worlds offrirà un sistema di interazione delle persone basate sui realistici (essendo rilevati oltre 80 aspetti) avatar.

Compatibile anche con le custodie per il trasporto e un dongle wireless per una connessione maggiormente stabile, il PICO 4 è in pre-ordine da oggi, con l’acquisto possibile il 18 Ottobre sullo store ufficiale (in seguito altrove) al prezzo di 429 euro con 128 GB di storage, e di 499 euro per la versione con 256 GB.