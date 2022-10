WhatsApp: bug notifiche, novità per reactions e link nelle didascalie

Ascolta questo articolo

Nel mentre ancora si chiacchiera sulle anticipazioni in merito all’arrivo degli avatar, WhatsApp ha proceduto a una serie di piccoli aggiornamenti tramite le beta per Android, che portano in dote novità sulle reactions e sui link contenuti nelle didascalie per gli aggiornamenti di stato.

In passato, con la beta 2.22.22.10 per Android, WhatsApp ha concesso a più utenti la facoltà di reagire agli aggiornamenti di stato, ovvero a quelle che sono le Storie in salsa whatsuppiana. Tempo qualche ora, e si è già avuta un’altra beta, sempre in favore del client Android di WA, che lo porta al numero di release 2.22.22.11. La nuova versione appena rilasciata attraverso il Play Store, ma disponibile anche su ApkMirror, in sostanza mette a disposizione di alcuni utenti un qualcosa che prima non c’era, sempre in relazione agli status update.

In precedenza, quando era presente un collegamento nella didascalia negli aggiornamenti di stato, la piattaforma di WhatsApp non era in grado di riconoscere la natura di url del collegamento: con l’aggiornamento di cui sopra, le cose cambiano e, ora, il collegamento in questione appare sottolineato in quanto cliccabile, condotta la quale esperienza si aprirà il collegamento per prendere visione dei contenuti nella pagina a cui si riferisce.

Oltre a quello che sembra un ottimo modo per promuoversi, la release 2.22.22.11 reca, però, anche delle brutte notizie. In questo caso, quando scoperto dai leaker di WABetaInfo afferisce a un bug che affligge le notifiche (alcuni utenti si lamentano di notifiche senza suono, senza vibrazione o anteprima): di conseguenza, volendo cogliere la nuova opportunità relativa ai link nelle didascalie per gli aggiornamenti di stato, sarà forse meglio attendere uno dei prossimi update fixati.

La successiva release 2.22.22.12 distribuita da pochissimo sempre in favore degli utenti Android di WhatsApp non ha ancora risolto il bug menzionato in precedenza, ma porta al roll-out per alcuni tester un minor update per il quale, nelle bolle di chat, nelle chat di gruppo, ora vengono visualizzate 4 e non più 3 (come prima) reazioni.