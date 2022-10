WhatsApp: in roll-out i gruppi da 1.024 utenti e la didascalia per i documenti condivisi

Ascolta questo articolo

Di recente, WhatsApp è rimasta coinvolta in una forte polemica col creatore e CEO della rivale Telegram Pavel Durov che, provocatoriamente, ha definito la piattaforma in verde come uno strumento di sorveglianza da 13 anni, ovvero da quand’è nata, posto che di recente ha dovuto risolvere una serie di vulnerabilità per le quali, inviando un video o eseguendo una chiamata, gli hacker potevano prendere il controllo dello smartphone della vittima. In precedenza, simili problemi erano emersi nel 2020, 2019, 2018, 2017, mentre addirittura nel 2016 l’app non era neanche crittografata. Nonostante il duro attacco del rivale, Menlo Park non ha rinunciato al rilascio di due grosse novità per la sua celeberrima messaggistica gratuita.

In occasione della beta per Android 2.22.21.2, i leaker di WABetaInfo avevano scoperto come WhatsApp stesse lavorando a una funzione per consentire di inviare i documenti con l’accompagnamento di una didascalia: l’utilità di questa nuova funzione era del tutto evidente, dacché avrebbe consentito all’utente di inserire il testo della didascalia nel campo di testo della ricerca, aiutandolo nel trovare il documento condiviso. Ordunque, con la beta release 2.22.22.7 per Android, si è scoperto che ad alcuni tester è stato permesso di condividere documenti con l’annessa didascalia.

Per vedere se si è tra i fortunati beneficiari della novità, basta entrare nel foglio di condivisione delle chat, e accingersi a condividere un documento: se apparirà anche il campo per la digitazione della didascalia (add a caption, in inglese), il gioco è fatto. Diversamente, bisognerà attendere “ulteriori attivazioni nelle prossime settimane“.

La seconda novità, sempre in rilascio, si è notata con le release beta più recenti per Android e iOS: con esse, ad alcuni utenti è stata concessa la possibilità di creare gruppi, o aggiornare quelli esistenti, sino a 1.024 membri, rispetto alla recente modifica che li aveva estesi da 256 a 512 membri. Anche in questo caso si può procedere a un facile test per verificare se si abbia già la nuova funzione. Basta aprire un gruppo o crearne uno nuovo e procedere ad aggiungere gli utenti: se apparirà la dicitura “uno di 1.024”, “due di 1.024”, in cima, vorrà dire che si è stati beneficiati del nuovo range per i super gruppi.

Contestualmente, WhatsApp sta lavorando anche a una funzione che concederà agli admin di visualizzare, nelle info dei gruppi, la nuova sezione “partecipanti in sospeso” (in sviluppo su Android dalla beta 2.22.18.18 e su iOS dalla beta 22.21.0.74), consultando la quale potranno procedere ad approvare manualmente chi sia in attesa di far parte del gruppo in questione.