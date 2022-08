WhatsApp: novità sull’approvazione manuale per i membri dei gruppi

Ascolta questo articolo

Sempre più avvistamenti denotano come le Community di WhatsApp sian dietro l’angolo: nel frattempo, i gruppi sono stati portati a 512 membri massimi, ed in favore degli amministratori si stanno palesando sempre più strumenti di moderazione, come quello recente che permette di eliminare per tutti qualsiasi messaggio.

A tali novità se ne potranno presto aggiungere altre, tra cui un altro modo per consentire agli amministratori di migliorare la propria gestione dei gruppi. A oggi, infatti, gli amministratori possono invitare chiunque (non abbia settato l’impostazione contraria tra quelle della privacy del proprio profilo), o generare un link d’invito. In questo caso, in precedenza, finiva per entrare in un gruppo chiunque avesse cliccato su quel dato link e all’admin non rimanevano che due strade: o disabilitare il link, o espellere dal gruppo chi avesse causato problemi.

Nella beta 2.22.14.6 di WhatsApp per Android, però, fu riscontrato dai leaker di WABetaInfo un accenno a una feature che avrebbe permesso agli admin di approvare manualmente chi avesse voluto aderire a un gruppo. Con l’arrivo della nuova beta 2.22.18.9 di WhatsApp per Android, i medesimi esperti hanno potuto appurare passi di avanzamento proprio in merito a tale funzione che, in sostanza, prevede che coloro che cercheranno di entrare a far parte di un gruppo non entreranno subito nello stesso, ma verranno messi in una specie di sala d’attesa, con l’admin o il moderatore che dovrà occuparsi di approvare o meno candidato dopo candidato all’ingresso.

Nello specifico, come confermato dagli screenshot pubblicati, è emerso che sarà prevista una nuova impostazione per i gruppi, chiamata “Approva nuovi partecipanti“: al momento, non è chiaro se vi sarà anche un elenco dei moderatori o degli admin che potranno approvare o meno chi si candida a entrare in un gruppo Parimenti non è noto se l’impostazione in oggetto sarà attiva di default, e se prevederà una sezione con “tutte le richieste correnti degli utenti che vogliono unirsi al gruppo“.

Tuttavia, avvalendosi di un altro screenshot estratto nella succitata precedente beta 2.22.14.6, si evince come, disattivando la nuova impostazione documentata in precedenza, chiunque, al contrario di com’avviene oggi (privilegio degli admin), potrà invitare qualcuno ad aderire al gruppo (“Hai modificato l’impostazione del gruppo per consentire a tutti i partecipanti di aggiungere membri al gruppo“).