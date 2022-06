WhatsApp: novità per cover photo e note vocali in pausa

Ascolta questo articolo

La celebre messaggistica di WhatsApp, più o meno nelle ore in cui Telegram ha reso noto il varo del suo abbonamento opzionale Telegram Premium, ha annunciato due roll-out, uno per iOS e uno per Windows, con al loro interno utili migliorie volte a perfezionare l’esperienza utente.

La prima novità relativa alla messaggistica in questione riguarda Android ma non gli utenti standard. A metà Aprile, con il rilascio della release beta 22.9.0.70 per iOS (via TestFlight), WhatsApp mise a disposizione delle aziende che usavano un iPhone la funzione cover photo, che – un po’ come avviene su Twitter e Facebook – permette di esibire un’immagine estesa dietro la foto dell’account, creando una sorta di bigliettino da visita che, tramite il linguaggio visivo, comunica aspetti particolari dell’azienda a chi ne visita il profilo.

Orbene, in seguito, a fine Maggio, si era avvistata la medesima novità (in sviluppo) anche su WhatsApp beta per Desktop ma, nelle scorse ore, a placare i timori degli Androidiani esclusi, è arrivata la beta release 2.22.14.6 che mette a disposizione le cover photo anche in loro favore. Per farlo, avvertiti da un banner in cima all’elenco delle chat, basta cliccare su “Tocca per aggiungere ora” nell’avviso “Enfatizza il tuo profilo aziendale con una foto di copertina”, o procedere tramite la voce “profilo” nelle impostazioni dell’app.

I leaker di WABetaInfo, che hanno segnalato il roll-out di cui sopra (in favore di alcune aziende, con altre che beneficeranno della relativa attivazione nelle prossime settimane) hanno reso noto che, dopo aver messo a disposizione la novità già sulle iterazioni mobili (Android e iOS) e Desktop, Whatsapp ha portato anche nella sua versione UWP (universal windows platform), scaricabile dal Windows Store con number release 2.2223.11.70, la funzione che permette di collocare in pausa le note vocali.

In precedenza, durante la registrazione, era possibile stopparle, e riascoltarle, ma non riprenderle: con il nuovo update beta, invece, il pulsante di stop vien sostituito da quello di messa in pausa, a evidenziare che, dopo l’eventuale riascolto, è possibile riprendere la registrazione, prima dell’invio, attraverso la consueta icona dell’aeroplanino di carta.