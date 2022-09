WhatsApp: condivisione dei documenti con didascalia anche lato mobile

Ascolta questo articolo

Dopo la indiscrezioni relative ai sondaggi nelle chat di gruppo, WhatsApp non si è concessa alcuna tregua, portandosi avanti anche nello sviluppo di ulteriori funzioni, sempre inedite ma destinate a fare il loro esordio in uno dei futuri aggiornamenti della piattaforma.

Nello specifico, i leaker di WABEtaInfo, che tengono traccia costantemente delle novità rilasciate o in preparazione da parte di WhatsApp, tramite una nuova sessione di reverse engineering hanno fatto un’importante scoperta, ricavando come una funzione, avvistata in sviluppo a inizio Luglio all’interno di una beta per Desktop, ora – come previsto – risulti essere in preparazione anche per le versioni mobili di WA, a partire da quella destinata ad Android.

Analizzando la release 2.22.21.2, messa a disposizione tramite il Play Store (per gli utenti iscritti, tramite il proprio account Google, alla pagina dei tester dell’app play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/join toccando la voce “Diventa un Tester”) e reperibile anche nella repository online (apkmirror.com/apk/whatsapp-inc/) di ApkMirror, i reverse engineerer hanno rivelato l’intenzione di WhatsApp di migliorare anche su Android la condivisione dei documenti, consentendone l’arricchimento con una didascalia di accompagnamento.

A oggi, infatti, sono solo le GIF, le immagini, e i video, cioè i media, a poter disporre di quest’opportunità, non prevista per quando si condividono i documenti: gli screenshot estratti, però, confermano che questo scenario è destinato a cambiare e che sarà previsto un form “Add a caption” che permetterà di digitare una didascalia esplicativa di quel che si è condiviso. In tal modo, se si deve trovare un documento, basterà – nel form di ricerca – digitarne la didascalia o qualche parola della stessa, per trovare il documento di cui si ha necessità, senza doverli scrollare e aprire uno dopo l’altro.

Come quasi sempre avviene in casi simili, l’indagine dei leaker non ha portato a scoprire la tempistica di rilascio di questa funzione, certo destinata a far la sua comparsa anche in una versione iOS di WhatsApp.