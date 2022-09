WhatsApp: avvistata una novità sui sondaggi per le chat di gruppo

Ascolta questo articolo

La nota messaggistica WhatsApp sta lavorando alacremente per far sbarcare i suoi sondaggi nelle chat di gruppo, sia su Android che nella propria versione di iOS e Desktop – web based: ciò impone un continuo processo di affinamenti progressivi, che coincideranno con l’esordio prima in una beta e poi in una release stabile della piattaforma.

Nell’ambito di questo percorso, di recente è stata avvistata una traccia, nel codice di una beta per Android, che lasciata presagire grazie al reverse engineering dove WhatsApp intenda collocare, come “punto di ingresso“, il pulsante per creare e inviare il sondaggio in chat (nel dettaglio, all’interno del menu di condivisione che si apre dall’effigie della graffetta / allegato). Ora, una nuova analisi condotta sempre dai puntuali e affidabili leaker di WABetaInfo, però su una inedita beta per Desktop di WA, ha permesso di scoprire qualcosa invero di già notato su iOS, sempre in merito a questi sondaggi.

Questi ultimi, come noto, almeno inizialmente, permetteranno di offrire agli utenti 12 diverse opzioni tra cui esprimersi: ovviamente, nel redigere un sondaggio, può venir voglia di riposizionare un’opzione prima di un’altra.

In precedenza, nella beta 2.2215.1 di WhatsApp per Desktop, tale opportunità non era stata ancora sviluppata ma, ora, con la nuova beta menzionata, è stata invece inserita, come evidenziato dalla comparsa, accanto al simbolo delle emoji (che sarà possibile usare come opzioni in alternativa al testo), di un’icona con linee orizzontali sovrapposte, che tradisce la possibilità di variare l’ordine secondo cui gli elementi di un elenco vengono schierati / presentati.

Al momento, la novità in questione non è palese, visto che i sondaggi stessi non hanno ancora fatto il loro esordio: Menlo Park, però, sta lavorando senza sosta all’esordio dei sondaggi nelle chat di gruppo, certo destinati a far la loro comparsa in uno dei prossimi aggiornamenti della piattaforma WhatsApp.