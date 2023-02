WhatsApp ufficializza una valanga di novità per gli aggiornamenti di stato

Ascolta questo articolo

WhatsApp è sempre pronta nel migliorare la sua esperienza utente e, nelle scorse ore, ha annunciato alcune funzioni, già note perché oggetto di test, in favore degli aggiornamenti di stato, ovvero il suo equivalente delle Storie di Snapchat e Instagram.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha annunciato di aver cominciato a distribuire globalmente, per gli utenti di Android e iOS, e della versione per Desktop, altre innovazioni, testate in passato, in favore degli Status. Le attivazioni non saranno disponibili per tutti sin dall’inizio ma raggiungeranno ogni utente entro le prossime settimane e, quindi, è d’uopo portare pazienza nel caso si usino spesso gli aggiornamenti di stato. Un’altra precisazione fornita è che le innovazioni in questione beneficeranno della medesima crittografia end-to-end di chat e chiamate e che sarà possibile “condividere i propri aggiornamenti in modo privato e sicuro solo con le persone che scelgono“.

Bando agli induci, si parte dalla possibilità di condividere, oltre a foto, video e testo, anche delle note vocali come aggiornamenti di stato, proprio come visto nelle beta 2.23.2.8 per Android e 23.2.0.70 per iOS. Dalla scheda relativa agli aggiornamenti di stato si potranno registrare e inoltrare come update status messaggi vocali sino a 30 secondi di lunghezza, per tutte quelle volte in cui si voglia comunicare qualcosa sul momento, o avvertire di un qualche evento, ma non si abbia voglia o possibilità di scrivere.

Arrivano poi gli anelli (Status Profile Rings) che permettono di scoprire se un contatto abbia pubblicato un nuovo status update direttamente dall’elenco delle chat: erano stati visti all’opera nella beta 2.22.19.17 per Android. Non meno importante, come già possibile fare anche per le Storie di Facebook, è arrivata l’opportunità di reagire agli Status mediante le emoji, tra cui i cento punti, gli occhi a cuore, la faccina che piange, quella a bocca aperta, quella con lacrime di gioia, le mani che applaudono, il party popper e le mani giunte.

Come visto nella release iOS 22.22.75, quando si condivide nello Stato un link esso sarà accompagnato da un’anteprima per offrire maggior contesto di quello che si condivide. Per consentire di “controllare chi vede i loro aggiornamenti mentre li condividono” vien messa a disposizione l’impostazione che permette di stabilire il pubblico per gli status update, attraverso “l’opzione per includere o escludere alcune persone secondo le tue necessità“.