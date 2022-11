WhatsApp alla carica con una valanga di novità in test

Ascolta questo articolo

WhatsApp è spesso solita testare varie funzioni in “segreto”, per poi farle esordire a partire dalle proprie beta, come appena fatto con alcune novità, tutte volte a migliorare l’esperienza utente nell’uso della più apprezzata messaggistica istantanea al mondo.

Con l’arrivo della beta 2.22.24.11 per Android (ma la cosa non si esclude per chi abbia la beta iOS) risulta essere stata rilasciata ad alcuni utenti la funzione che permette di auto-messaggiarsi, ovverosia di inviare un messaggio al proprio numero di telefono, magari per ricordarsi qualcosa. Da notare che, come sottolineato dai leaker di WABetaInfo, “vengono finalmente visualizzati su tutti i dispositivi collegati per un po’ di tempo” i messaggi che si invia a se stesi.

Per appurare se la funzione è stata rilasciata al proprio account, basta cercarne il riferimento nell’elenco dei contatti. Con la beta 22.22.75 per iOS, invece, arriva ad alcuni tester degli iPhone via TestFlight la funzione che permette, condividendo un link negli aggiornamenti di stato, di ottenervi un’anteprima arricchita. Anche in questo caso, l’unico modo per appurare se si è coinvolti nel test è quello di provare, inserendo un link, magari https://wabetainfo.com, nel proprio aggiornamento di Stato (le Storie di WhatsApp, insomma).

Dopo gli avvistamenti nella beta 2.22.24.6, nella successiva release sperimentale 2.22.24.9 per Android arriva, in WhatsApp > Privacy, la nuova sezione “Messaggi a scomparsa”, che sostituisce “timer messaggi predefinito”, e che permette di applicare con più facilità il timer predefinito per i messaggi a scomparsa alle chat già esistenti e a quelle nuove.

Come noto, da poco WhatsApp ha alzato a 1.024 il numero massimo dei partecipanti a un gruppo (vs precedenti 512). Anche in relazione a ciò, per evitare di essere sommersi dalle notifiche, si è deciso, con la beta 2.22.24.15 per Android (sebbene anche i tester di alcune precedenti beta potrebbero notare la novità) di rilasciare, ad alcuni users, la funzione che silenzia in automatico le notifiche di chat nel caso si arrivi in un gruppo che ha oltre 256 membri. Tale misura sarà avvisata mediante un’etichetta in basso, che offre i pulsanti di conferma o di de-silenziamento.