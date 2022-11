WhatsApp: corretto bug su iOS, in sviluppo revisione messaggi a scomparsa

Ascolta questo articolo

A poche ore di distanza dal maxi annuncio, che ha messo a regime chiamate audio-video da 32 membri, i super gruppi e, finalmente, le Community, la messaggistica di WhatsApp ha finalmente corretto un fastidioso bug su iOS e avviato lo sviluppo di un’importante sezione su Android.

Quando si è trattato delle beta 2.22.22.16 e 2.22.23.3 per Android, WhatsApp ha messo in campo una variegata serie di modifiche, di carattere minore, all’interfaccia. A quanto pare, però, la serie di revisioni della UI dell’app non si sono ancora esaurite. A darne conto sono i feature tracker di WABetaInfo, che hanno avuto modo di analizzare, via reverse engineering, la release 2.22.24.6 di WhatsApp per Android, scaricabile dal Play Store, se iscritti alla pagina dei tester (presso play.google.com/apps/testing/com.whatsapp/join), e da ApkMirror per i più impazienti (che, poi, dovranno installarsi l’APK in sideloading).

Secondo quanto emerso nel back-end della release beta 2.22.24.6 di WhatsApp per Android, la piattaforma starebbe lavorando alla revisione della sezione per i messaggi a scomparsa, che scompaiono dopo un certo lasso di tempo impostabile, collocata nelle impostazioni per la Privacy di WhatsApp, alla voce “Timer predefinito messaggi”. La sezione in questione, in particolare, dovrebbe prima o poi cambiar nome, venendo ribattezzata come “Disappearing messages” (Messaggi a scomparsa).

In più, e come elemento più importante, il restyling in questione dovrebbe permettere anche una più facile applicazione del “timer dei messaggi predefinito“ alle nuove chat come pure a quelle già esistenti. Come sempre avviene per le novità in sviluppo, tale miglioria non è a oggi visibile, e non è chiaro quando verrà rilasciata pubblicamente, a partire dal canale beta.

Passando a iOS, con la release 22.23.0.70 era stata rilasciata ad alcuni tester la funzione per mostrare, nelle chat di gruppo, le immagini di profilo accanto agli utenti, per identificare quelli non salvati in rubrica e distinguere meglio quelli dal nome uguale: purtroppo, con tale release era arrivato pure un bug, con errori che si riscontravano quando si tentata di inviare gli adesivi. Consapevole della problematica, nelle scorse ore WhatsApp ha rilasciato, via TestFlight è 22.23.0, la release beta 2.22.23.74 per iOS che, priva di altre novità, si è concentrata proprio nel fixare il problema di cui sopra.